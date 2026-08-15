Después de la tragedia: la ciencia que busca reducir el impacto de los terremotos

Escombros del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Manizales. Foto: EFE - John Jairo Bonilla

La profunda huella de destrucción que generó el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país la mañana del lunes 10 de agosto sigue creciendo. Cuatro días después, el Instituto Nacional de Medicina Legal anunció que ya identificó 259 cuerpos de los 270 que han llegado a la institución. Entre tanto el balance oficial de fallecidos señala que el total de víctimas mortales es de 285 decesos entre los que se cuentan 19 menores de edad.

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