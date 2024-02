Autoridades confirmaron hallazgo de dos cadáveres en el municipio de Madrid, esto se sabe

La presencia del cuerpo fue reportada por varios ciudadanos. Foto: CTI

El tétrico hallazgo ocurrió pasadas las 8:20 a.m. del domingo 11 de febrero, en inmediaciones del polideportivo del barrio San Carlos, según le confirmaron fuentes policiales del departamento de Cundinamarca a El Espectador.

Un vecino que caminaba por la zona fue quien reportó el hallazgo a las autoridades minutos después de encontrarse con los dos cuerpos que yacían en un potrero conjunto al escenario deportivo, ambos con heridas de bala. Minutos después, la policía local confirmó los decesos.

De acuerdo con las autoridades, vecinos de la zona refieren que durante la madrugada del domingo, cerca de las 4:00 a.m., escucharon varias detonaciones en la zona, razón por la cual salieron por sus ventanas a verificar qué sucedía, pero al no evidenciar algún hecho sospechoso ni escuchar ruidos, decidieron no dar aviso a las autoridades.

Las víctimas

La mujer fallecida fue identificada como María Cecilia Lavacude Ochoa, de 67 años, quien murió a causa de varios disparos en su zona abdominal y en la cabeza.

La otra víctima, quien también fue atacado con arma de fuego, fue identificada como Oswaldo Parra, conocido en el municipio como El Guajiro, a quien le dispararon en la cabeza.

Las autoridades aún no cuentan con una hipótesis que dé cuenta de qué fue lo sucedió la madrugada del pasado domingo en el vecino municipio. Los testimonios de los vecinos y familiares de las víctimas, además de los videos de cámaras de seguridad del sector, son la clave con la que esperan desentrañar los hechos y dar con quienes están detrás de este lamentable hecho. Al parecer, las dos personas fallecidas se dedicaban a las labores del reciclaje y habían tenido una conversación previa al fatal desenlace.

El hecho ha causado indignación en el municipio, cuyos residentes piden insistentemente más presencia policial en la zona del hecho, particularmente durante las noches. La policía de la Región Sabana se encuentra frente al caso adelantando las investigaciones correspondientes para establecer en detalle lo sucedido y dar con los responsables.

