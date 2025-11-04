Autoridades investigan a Before Club, último lugar visitado por Jaime Esteban Moreno

Por ahora hay tres capturados por el asesinato del joven estudiante, Jaime Moreno, de 20 años. Foto: Archivo Particular

A través de un video publicado en la cuenta oficial de Facebook de Before Club, Andrés Solano Bautista, uno de los propietarios del establecimiento y pareja de la congresista María del Mar Pizarro, se refirió por primera vez a la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años que fue asesinado tras salir de una fiesta de Halloween en el bar ubicado en Chapinero.

El empresario señaló que realizó el mismo recorrido que, según versiones iniciales, hizo Moreno junto a un amigo la madrugada del 31 de octubre, antes de ser atacado en vía pública. En el video, difundido el lunes 3 de noviembre, Solano expresó su solidaridad con la familia del estudiante de la Universidad de los Andes y lamentó los hechos.

“Primero quiero enviarle un mensaje a la familia de Jaime Esteban, de verdad, de corazón, que lamentamos mucho lo que pasó. Soy padre de dos hijos y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y no volvieran a casa”, señaló el empresario.

Solano explicó que el joven salió de Before Club hacia las 2:40 a. m. y caminó en dirección de la avenida Caracas. De acuerdo con su testimonio, Moreno habría girado hacia el costado occidental de la avenida, “una zona solitaria y peligrosa a esa hora de la madrugada”. Aseguró, además, que dentro del establecimiento no se registró ningún altercado previo.

“Desde Before no pasó nada, ni peleando allá, ni se vinieron peleando”, afirmó, al tiempo que insistió en que la agresión ocurrió varias cuadras más abajo del local.

Solano también se refirió a las dificultades de movilidad durante la madrugada en Bogotá, al considerar que la falta de transporte público y la escasez de taxis o servicios de aplicación exponen a los asistentes a bares y discotecas. “A las tres de la mañana es muy complicado coger un Uber o un taxi. Todo el mundo sale a esa hora y no hay otros medios de transporte públicos como un TransMilenio”, explicó.

Solano indicó que el establecimiento ha estado en contacto con las autoridades y que ha puesto a disposición las cámaras de seguridad y demás elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“Before estará presto a las cámaras, a todo lo que necesiten. Hemos estado en contacto constante con las autoridades”, añadió.

Por el caso de Jaime Esteban Moreno hasta el momento, solo una persona, identificada como Juan Carlos Suárez Ortiz, ha sido capturada y judicializada por su presunta participación en el homicidio. Otro sujeto que participó en la golpiza que derivó en la muerte del joven continúa prófugo.

¿Antecedentes de irregularidades?

Por otro lado, de acuerdo con información conocida por La W Radio, Before Club ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades debido a presuntas irregularidades en su funcionamiento, entre ellas el incumplimiento de los horarios establecidos por la ley y reportes por exceso de ruido. El establecimiento, ahora en el centro de la polémica por haber sido el último lugar que visitó Jaime Esteban Moreno antes de ser asesinado, es propiedad de Andrés Solano Bautista, pareja de la congresista María del Mar Pizarro.

Según la emisora, en varios informes oficiales se registran antecedentes de inspecciones en las que incluso figura la representante a la Cámara por Bogotá. En uno de los reportes, fechado el 20 de junio, se documentó un evento convocado por Solano y Pizarro que habría sido realizado sin la autorización correspondiente, pese a la advertencia de las autoridades locales para suspender la actividad.

En otro informe al que tuvo acceso La W Radio, se indica que Solano Bautista ha reaccionado de manera agresiva frente a los operativos de las autoridades por incumplimiento de normas. Además, se registran antecedentes de medidas correctivas en otras ciudades del país debido a su comportamiento, catalogado como “habitualmente violento, hostil y provocador”, según el documento oficial.

Familia descartó acciones legales contra Before Club

Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Moreno, aseguró en entrevista con La FM que la familia no tiene intención de emprender acciones legales contra Before Club ni contra los organizadores del evento al que asistió el joven. Según Jaramillo, la atención de la familia está centrada en los cuatro señalados por la agresión, las tres personas capturadas el día del crimen y un cuarto involucrado que logró escapar.

“No tenemos ningún interés con el bar ni con los organizadores del evento. Ese es nuestro objetivo hoy”, afirmó, insistiendo en que el fallecimiento ocurrió fuera del lugar y que la prioridad es que las autoridades determinen las responsabilidades directas.

El tío del estudiante también destacó que la familia ha seguido los avances del caso a través de los medios y confía en que Fiscalía y CTI esclarecerán los hechos. Además, recordó a Jaime Esteban como un joven tranquilo, dedicado a sus estudios, aficionado al ajedrez y seguidor del equipo Santa Fe.

Galán pidió intensificar operativos de búsqueda de otro implicado

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y calificó el hecho como una “agresión cobarde”. A través de sus redes sociales, aseguró que desde el momento en que fue informado de la agresión, pidió a la Policía de Bogotá y al CTI intensificar la búsqueda del otro responsable del ataque.

“Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá”, señaló el mandatario.“Tan pronto como la Policia de Bogota fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la búsqueda de los individuos descritos por testigos como responsables, logrando la captura de un hombre y dos mujeres, las cuales fueron dejadas en libertad en la audiencia de legalización”, añadió.

Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá.



Tan pronto como la @PoliciaBogota fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 4, 2025

Galán reiteró su solidaridad con la familia de la víctima y manifestó su compromiso para que el crimen no quede impune.

“Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”, concluyó.

