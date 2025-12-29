Autoridades investigan fallecimiento de una mujer en el centro comercial Santa Fe

Concierto de las madres en el Centro Comercial Santa Fé. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer de 65 años ocurrida la mañana de este lunes 29 de diciembre en el centro comercial Santa Fe, al norte de Bogotá. El hecho, que generó conmoción entre visitantes y trabajadores del concurrido sitio, fue atendido por los organismos judiciales y de emergencia de la ciudad.

Le puede interesar: Bogotá frente al espejo ambiental: urgencias, sanciones y retos pendientes

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el lugar, ubicado sobre la autopista en la localidad de Usaquén, para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las diligencias judiciales correspondientes. Las circunstancias exactas del fallecimiento aún no han sido determinadas y hacen parte del proceso investigativo en curso.

Fuentes oficiales indicaron que una de las hipótesis que se analiza es que la mujer habría atentado contra su vida; sin embargo, subrayaron que esta versión no ha sido confirmada y que será el avance de las indagaciones el que permita establecer con claridad lo ocurrido. Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre el contexto del caso.

La identidad de la mujer fallecida permanece sin establecer, ya que no portaba documentos al momento de los hechos. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se espera que algún familiar pueda realizar el proceso de reconocimiento. Las autoridades reiteraron que continuarán con la investigación para esclarecer plenamente lo sucedido.

Salud mental en Bogotá

De acuerdo con cifras con corte a octubre de 2025, en Bogotá, a uno de cada diez habitantes le diagnosticaron depresión, y el 20 % presenta riesgo de desarrollar un trastorno depresivo o ansiedad generalizada.

Por otro lado, según el Estudio de Salud Mental de Bogotá 2023 (que analizó los efectos de la pandemia y sirve como insumo para las políticas de salud pública), el 12,4 % de la población percibe su salud mental como regular, mala o muy mala; es decir, casi 900.000 personas. La ansiedad, la depresión y el estrés emocional afectan de forma sostenida a miles de bogotanos, y las mujeres, los jóvenes y las personas en condiciones de vulnerabilidad reportan los niveles más altos.

Un informe reciente de la Veeduría Distrital confirma un panorama de alerta: entre 2021 y mayo de 2024 Bogotá registró 6,2 millones de atenciones en salud mental para 2,1 millones de personas, con un promedio de 2,7 atenciones por paciente. Los diagnósticos más comunes fueron trastornos del estado de ánimo, ansiedad, sueño-vigilia y del desarrollo neurológico. Las cifras reflejan un aumento del 26 % respecto al periodo prepandemia, señal tanto del deterioro del bienestar psicosocial como de una mayor demanda de servicios.

Las Rutas Integrales de Atención en Salud Mental (RIAS) han sido clave en esta respuesta, aunque enfrentan retos en articulación interinstitucional y cobertura. Solo en el primer semestre de 2024 se activaron 56.863 casos en estas rutas, de los cuales el 76 % accedió a servicios y acompañamientos en entornos como el hogar y el trabajo. Según Saludata, este año la cifra disminuyó a 41.432 atenciones en el primer semestre: 15.313 hombres y 26.118 mujeres.

Las localidades con más reportes fueron Usaquén (7.100), Chapinero (6.900), Santa Fe (6.627) y Teusaquillo (4.000). Llama la atención que en localidades grandes como Usme y San Cristóbal las atenciones no superaron los 15 casos, lo que evidencia que en algunos sectores persisten el tabú y la falta de promoción de los servicios.

Si usted o alguien cercano atraviesa una situación de crisis emocional, en Bogotá está disponible la Línea 106 y, a nivel nacional, la línea 01 8000 113 113, donde profesionales brindan orientación y apoyo las 24 horas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.