Autoridades recomiendan evitar la autopista Sur durante este puente festivo

Este fin de semana se festejará el puente festivo de la Ascensión y, consigo, un flujo considerable de viajeros que saldrá y entrará en la ciudad. De acuerdo con las estimaciones oficiales, 1.8 millones de vehículos transitarán por los accesos de la ciudad, por lo cual se desplegará el acostumbrado plan éxodo y plan retorno.

Paralelamente a la anterior, los viajeros deberán prestar atención al estado de uno de los corredores viales que más afluencia de tráfico tiene durante este tipo de celebraciones.

Se trata de la autopista Sur, punto neurálgico para los viajeros que van y vienen desde el sur occidente del país, y el cual se encuentra en obra por cuenta del proyecto de Fases III y IV de Transmilenio.

Bajo esta misma línea, desde el lunes 4 de agosto de 2025 y por un periodo aproximado de seis meses, se realiza el cierre de la Carrera 7 entre las calles 25 y 22, en los barrios Camilo Torres, La Amistad y Bochica, Comuna 2.

Este cierre responde a la ejecución de obras correspondientes al contrato de obra que contempla la instalación de pilotes para el puente vehicular de la Calle 22 y la conexión de redes de alcantarillado en el costado occidental, conforme a lo aprobado en el Plan de Manejo de Tráfico PMT 57.

La afectación en la vía es tal, que el propio gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha recomendado a los viajeros evitar, al menos, durante el tiempo de obra, el ingreso y salida de la ciudad por la autopista Sur.

Si bien, las autoridades implementarán un manejo de tránsito para que el tránsito en el corredor fluya con la menor perturbación posible, Rey recomienda, en la medida que el itinerario de viaje lo permita, optar por las vías alternas disponibles.

Como alternativas para la movilidad, las autioridades recomiendan:

• Sentido Bogotá – Girardot: Los vehículos que circulan hacia el sur por la Autopista Sur (Carrera 4), deberán girar al occidente por la Calle 25, continuar por la Carrera 9 hasta la Calle 22, y desde allí retomar su recorrido por la Autopista Sur.

• Sentido Girardot – Bogotá:

Los vehículos provenientes del sur por la Carrera 7A deberán tomar la Carrera 8 para continuar su trayecto habitual hacia Bogotá.

• Sentido Soacha – Bogotá:

Los vehículos que salen desde la Calle 22 del municipio podrán incorporarse a la Autopista Sur (Carrera 4) en sentido norte.

Medidas adicionales:

• La cicloruta será reubicada temporalmente sobre el espacio público, garantizando la accesibilidad y la movilidad de los biciusuarios.

• Se recomienda a peatones y conductores atender la señalización instalada, circular únicamente por los senderos peatonales habilitados (mínimo 1.5 metros de ancho) y seguir las instrucciones del personal de obra.

• Está prohibido ingresar a la zona intervenida, romper las mallas o cruzar las cintas de demarcación.

Sobre la Autopista Sur, en el paso por el casco urbano de #Soacha, avanzan las obras de las fases 2 y 3 de TransMilenio. Estas intervenciones, que incluyen el traslado de redes y la construcción de calzadas mixtas y exclusivas, requieren la ocupación temporal de algunos carriles… pic.twitter.com/sOgfM2gvoA — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 15, 2025

