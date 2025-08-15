Denuncian animales en malas condiciones en ExpoPet: Distrito respondió

La senadora Andrea Padilla compartió el video. Foto: Redes Sociales

En las últimas horas, un video compartido por la senadora Andrea Padilla en sus redes sociales generó indignación entre los usuarios, debido al presunto estado en el que se encuentran los animales en la edición de este año de ExpoPet, en Corferias.

En la denuncia, se señala que “están dejando perritos en malas condiciones en el pabellón 6. Llevan horas sin comer, sin agua y están estresados”. La publicación fue acompañada de imágenes que muestran a varios perros amarrados durante el evento en ese mismo pabellón.

Sres @ExpopetCol @CorferiasBogota circula este video con la siguiente denuncia: “están dejando perritos en malas condiciones en el pabellón 6. Llevan horas sin comer, sin agua y estresados”. ¿Pueden informarnos de la situación? Sres @AnimalesBOG ¿estarán haciendo controles? pic.twitter.com/n0DJjyoqly — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) August 14, 2025

“Aunque se pretenda brindar condiciones adecuadas, ningún espacio artificial sustituye el hábitat natural de los animales. Es urgente legislar para prohibir su exhibición y comercialización. Son seres sintientes que merecen respeto, no ser tratados como objetos de negocio”, fue uno de los comentarios de una usuaria ante la situación.

¿Qué dijo el Distrito?

Ante la situación, el Instituto de protección y Bienestar Animal (IDPYBA) indicó que, “estamos realizando labores de inspección y vigilancia en prestadores de servicios para animales. Además, previo al inicio de la feria, realizamos mesas de trabajo para garantizar el cumplimiento de las leyes que regulan este tipo de servicios”.

Ante el caso en concreto, indicaron que el equipo del instituto asistió y verificó que el animal se encuentra en buenas condiciones de salud. De igual manera, reforzaron la capacitación al personal del pabellón.

