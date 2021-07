Las autoridades investigan un posible caso de abuso sexual en una estación de policía de Soacha (Cundinamarca). En esta ocasión, dos auxiliares denunciaron a un intendente ante la Fiscalía General de la Nación. El primer caso, según RCN Radio, es el de una joven que trabaja como auxiliar bachiller y cuyo sueño era ser patrullera. Su testimonio y el de su madre indican que el uniformado supuestamente la presionó para que accediera a sus pretenciones a cambio de un trato preferencial.

De hecho, según la madre de la joven, en una ocasión, por medio de engaños, al parecer la llevó a ella y a una compañera a un hotel en el sur de Bogotá. “Resulta que un día él (el intendente) les dijo que sí se iban a tomar algo. Ellas no vieron nada malo, pero después él les dijo que todo estaba cerrado y que entonces se tomaran algo en un hotel y se llevó a otro muchacho, un auxiliar. Finalmente, en el hotel no pasó nada y él se fue bravo, porque ellas no le habían ‘querido cumplir’”, manifestó la madre de la denunciante.

Posteriormente, teniendo en cuenta que ambas mujeres se negaron a tener relaciones sexuales, el uniformado las habría acosado laboralmente, extendiendo sus jornadas y negándoles cualquier permiso o beneficio. “Las tenía presionadísimas. Las dejaba hasta las 4:00 o 5:00 de la tarde, o de pronto les decía que de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y volvían a las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Y ella me decía que casi siempre que le tocaba de noche, él estaba ahí con ella”, agregó la madre de la joven.

Pero lo grave, según la denuncia, ocurrió después, cuando supuestamente abuso sexualmente de ella al interior de la estación, cuando la mujer pidió permiso para salir a las 9:00 p.m. En ese momento, dice, el hombre la forzó a practicarle sexo oral en uno de los baños. Ante lo ocurrido, según la familiar de la víctima, la Policía no ha querido reconocer el caso como un abuso sexual sino como acoso laboral pues, según RCN, al parecer el intendente siempre forzaba a sus víctimas a realizar la misma práctica, motivo por el cual, en los exámenes de Medicina Legal, no queda constancia de un acceso carnal violento.

Por otro lado, en cuanto al caso de la otra víctima, quien también estuvo en el suceso del hotel, se conoció que su familia siente temor, ya que el uniformado constantemente cuestionaba a la auxiliar y le preguntaba información personal. “Cómo sería de calculador que le investigó la vida a mi hermana, quién era mi papá, quiénes eran los familiares que también habían pertenecido a la Policía, qué hacía mi papá, donde trabaja, dónde vivimos... Mejor dicho, absolutamente todo. El tipo antes de que todo esto pasará fue muy calculador con mi hermana y él las amenazaba con eso”, dijo la hermana de la víctima.

Además, también se denunció que en el proceso de denuncia la mujer sufrió revictimización puesto que no recibió un acompañamiento adecuado y tuvo que contar en repetidas ocasiones el abuso que sufrió. Ante esto, desde la Policía se refirieron al tema y anunciaron que el intendente implicado fue retirado del cargo y que desde la Institución hay completa disposición para ayudar en las investigaciones.