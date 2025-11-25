Avanza en 75,3 % el deprimido de Transmilenio que unirá la Av. Las Américas con la Av. 68

La construcción del deprimido de TransMilenio en la intersección Av. Las Américas – Av. 68 ya supera el 75,3 %. Foto: IDU

Uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía en Bogotá es la troncal de la Av. 68, una mega obra que ha sido criticada por los retrasos y las incomodidades y traumas que ha generado en la movilidad del corredor.

En este sentido, aunque ya se confirmó que toda la troncal no será entregada hasta 2027, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio una buena noticia respecto al avance.

La entidad distrital confirmó que el grupo 3 de la obra, correspondiente al tramo donde se construye el deprimido que conectará la Avenida de Las Américas con la Avenida 68, alcanzó un 73,34 % de ejecución al corte del 17 de noviembre.

Esto representa un salto monumental frente al 36,86 % que tenía cuando la actual administración recibió el proyecto en enero de 2024.

El avance más llamativo está bajo tierra: el deprimido de TransMilenio, una estructura clave para la operación futura del sistema y la movilidad de la zona, ya supera el 75,3 % de construcción.

El director del IDU, Orlando Molano, visitó la obra y confirmó que la instrucción del Distrito es clara: acelerar al máximo para que a mediados de 2026 sea posible habilitar el paso de los buses y permitir una conexión continua entre Las Américas, la Av. 68 y el grupo 5 hacia la calle 26.

Este túnel tiene 485 metros de longitud y un ancho promedio de 8,25 metros. Actualmente se avanza en la instalación de vigas y en las excavaciones de primer y segundo nivel. En varios tramos ya está lista la losa superior, y solo faltan algunos metros para empalmar completamente los costados de Las Américas y la Av. 68, una de las tareas más complejas de esta fase.

Molano destacó que en este grupo trabajan cerca de 600 obreros de manera permanente, mientras que en toda la troncal de la Av. 68 ya operan alrededor de 5.000 personas.

El grupo 3 abarca 1,04 kilómetros de intervención, que incluyen 23.911 m² de espacio público, 7.228 m² de zonas verdes y 840 metros de ciclorruta, un componente clave del rediseño urbano que acompaña las troncales recientes.

Entre los hitos adicionales, la nueva estación de TransMilenio Calle 11 ya supera el 68,74 % de avance, con montajes de vagones, pasarelas y cubierta en su fase final. Además, desde marzo de 2025 está funcionando el nuevo puente peatonal de la Av. 68 con calle 9C, que ayuda a mejorar la seguridad y el acceso en esa intersección.

Con este ritmo, el Distrito apuesta a que la Av. 68 se convierta en uno de los grandes corredores estratégicos de Bogotá, indispensable para distribuir viajes y conectar sistemas de transporte sin obligar a los usuarios a cruzar por el centro. Todavía falta trabajo, pero la obra —que hace un año parecía estancada— ahora avanza con paso firme y parece que cumplirá el nuevo plazo establecido por la actual administración, a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán.

