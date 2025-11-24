Mujer murió de un infarto mientras caminaba por puente peatonal de TransMilenio

Estación de la Av. Ciudad de Cali con calle 80. Foto: Archivo Particular

Bogotá amaneció este lunes 24 de noviembre con el acostumbrado caos vehicular, pero, además con una insólita novedad en una de las estaciones de Transmilenio: una mujer de nacionalidad extranjera, de aproximadamente 50 años, perdió la vida de manera súbita mientras caminaba por el puente peatonal de Transmilenio de la estación avenida Ciudad de Cali a la altura de la Calle 80.

¿Qué pasó?

Eran aproximadamente las 5 a.m., cuando la mujer, en compañía con su pareja, se encontraba en el puente peatonal y se disponía a utilizar el sistema público de transporte para realizar su acostumbrada rutina.

Todavía transcurría de manera normal cuando, de repente, la mujer se sintió mal y se comenzó a descompensar. En medio del malestar le pidió a su esposo agua.

Sin embargo, cuando su pareja estaba a punto de auxiliarla, la mujer se descompensó, se resbaló y cayó al piso de la estructura metálica que compone el puente peatonal de la estación. “Se partió la boca, se partió todo”, según relató el hombre a medios de comunicación locales.

Ya en el piso, la mujer le gritó a su pareja desesperada, “me voy a morir”, mientras el hombre intentaba ayudarla. Lamentablemente, así fue. Cuando llegaron las autoridades y la ambulancia, la mujer ya no tenía signos vitales. Según reportes médicos preliminares, la mujer sufrió un infarto fulminante.

Aunque el sistema de Transmilenio siguió funcionando con normalidad, el hombre que perdió a su compañera de vida tuvo que ser asistido por las autoridades en medio de su dolor.

Él contó al informativo City Tv que vivía junto a esposa en Bogotá hace cuatro años, trabajando y tratando de salir adelante sin red familiar. “No tenemos familia aquí, somos de Venezuela y nomás estamos los dos trabajando”, dijo con voz quebrada.

Las autoridades ya están recogiendo testimonios y evidencias para confirmar las causas exactas del deceso, pero la hipótesis del infarto es la más fuerte hasta ahora.

