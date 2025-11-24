Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Mujer murió de un infarto mientras caminaba por puente peatonal de TransMilenio

Se trató de una mujer de 50 años que cruzaba el puente de la estación Av. Ciudad de Cali, en la troncal de la calle 80.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
24 de noviembre de 2025 - 09:06 p. m.
Estación de la Av. Ciudad de Cali con calle 80.
Estación de la Av. Ciudad de Cali con calle 80.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Bogotá amaneció este lunes 24 de noviembre con el acostumbrado caos vehicular, pero, además con una insólita novedad en una de las estaciones de Transmilenio: una mujer de nacionalidad extranjera, de aproximadamente 50 años, perdió la vida de manera súbita mientras caminaba por el puente peatonal de Transmilenio de la estación avenida Ciudad de Cali a la altura de la Calle 80.

Más información sobre Bogotá: Bogotá entrega balance de la implementación del Acuerdo de Paz a nueve años de la firma.

¿Qué pasó?

Eran aproximadamente las 5 a.m., cuando la mujer, en compañía con su pareja, se encontraba en el puente peatonal y se disponía a utilizar el sistema público de transporte para realizar su acostumbrada rutina.

Todavía transcurría de manera normal cuando, de repente, la mujer se sintió mal y se comenzó a descompensar. En medio del malestar le pidió a su esposo agua.

Sin embargo, cuando su pareja estaba a punto de auxiliarla, la mujer se descompensó, se resbaló y cayó al piso de la estructura metálica que compone el puente peatonal de la estación. “Se partió la boca, se partió todo”, según relató el hombre a medios de comunicación locales.

Ya en el piso, la mujer le gritó a su pareja desesperada, “me voy a morir”, mientras el hombre intentaba ayudarla. Lamentablemente, así fue. Cuando llegaron las autoridades y la ambulancia, la mujer ya no tenía signos vitales. Según reportes médicos preliminares, la mujer sufrió un infarto fulminante.

Aunque el sistema de Transmilenio siguió funcionando con normalidad, el hombre que perdió a su compañera de vida tuvo que ser asistido por las autoridades en medio de su dolor.

Él contó al informativo City Tv que vivía junto a esposa en Bogotá hace cuatro años, trabajando y tratando de salir adelante sin red familiar. “No tenemos familia aquí, somos de Venezuela y nomás estamos los dos trabajando”, dijo con voz quebrada.

Las autoridades ya están recogiendo testimonios y evidencias para confirmar las causas exactas del deceso, pero la hipótesis del infarto es la más fuerte hasta ahora.

Le puede interesar: Bogotá entregará más de 3.500 apoyos educativos para universitarios, ¿cómo aplicar?.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

TransMilenio

infarto

Bogotá

seguridad peatonal

noticias Bogotá

transporte público

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.