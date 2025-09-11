Avanza retorno embera y logran acuerdo con los que seguían en el Parque Nacional

Así quedó el Parque Nacional tras el retorno de los indígenas que llevaban meses asentados allí. Este jueves comienza su restauración. Foto: Cortesía Secretaría de Gobierno

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Avanza el proceso de retorno de los indígenas embera que llevaban años asentados en Bogotá. En la jornada de este miércoles, que la Secretaría de Gobierno calificó de exitoso, no solo se realizó el traslado de 565 personas, que estuvieron alojados en la UPI La Rioja, sino que lograron un acuerdo con los casi 140 que inicialmente rechazaron el retorno y se habían quedado en el Parque Nacional.

LEA: Líder embera habría pedido $30 millones para permitir retorno, Alcaldía denunció

#RetornoEmbera | Luego de diferentes diálogos con la comunidad Embera que permanecía en el costado norte del Parque Nacional, se logran acuerdos de relocalización para su integración local en la ciudad e iniciamos recuperación del espacio público de esta zona. pic.twitter.com/iSCdLmEzy9 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 11, 2025

Con estos procesos, ya son casi 1.100 indígenas que están camino a sus resguardos en Risaralda y Chocó, y la cifra podría llegar hoy a más de 1.600 cuando se complete el proceso de retorno con las comunidades que permanecen en la UPI La Florida.

Más información: Retorno Embera en marcha: Bogotá inicia traslado de comunidades a sus resguardos

"Terminando la segunda fase de la jornada. Fue un trabajo articulado de siete entidades del Distrito, con la coordinación de la Unidad para las Víctimas y el balance es esperanzador. La jornada arrancó muy temprano y contamos con la colaboración de la comunidad, que estuvo lista para el proceso. Como es natural, tuvimos algunos momentos tensos, que se resolvieron rápidamente", dijo Gustavo Quitero, secretario de Gobierno.

Al igual que en el Parque Nacional, algunos indígenas optaron por no aceptar el proceso de retorno, por lo que este jueves se realizarán mesas de conversación para buscar alternativas, ya que en La Rioja no se pueden quedar, debido a sus riesgos estructurales y sanitarios, por lo que requiere una urgente intervención.

⏰12:05 | La jornada de retorno en La Rioja y el diálogo alcanzado con la comunidad Embera que permanecía en Parque Nacional son pasos fundamentales para garantizar un proceso respetuoso con sus tradiciones y enfocado en la protección de sus derechos. pic.twitter.com/oPCCLF1jaG — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) September 11, 2025

Como parte del balance, explicó la administración, las personas que permanecían en el Parque Nacional decidieron acogerse a una ruta de integración individual que tiene el Distrito y empezamos el proceso. Ya 30 firmaron actas voluntarias y 140 fueron trasladados a medidas de alojamiento individual.

Le puede interesar:Con esperanza y dudas, comunidad Embera emprende el retorno a sus territorios

Este jueves se realizará la tercera face del plan de retorno, con 415 personas que expresaron su intención de retornar a sus territorios y que permanecían en la UPI La Florida. “Nos complace informar que mañana empieza el proceso de recuperación del Parque Nacional. Se lo volveremos a entregar a la ciudad, algo que nos tiene muy contentos”, concluyó el secretario Quintero.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.