Con esperanza y dudas, comunidad Embera emprende el retorno a sus territorios

A partir del lunes 8 de septiembre, y en tres viajes escalonados, cerca de 1.600 indígenas de la comunidad Embera asentada en Bogotá, regresarán a sus territorios de manera voluntaria tras llegar a acuerdos con el Distrito y el Gobierno Nacional. Foto: Óscar Pérez

Fernando Manugama llegó hace casi cinco años a Bogotá, con su familia y buena parte de su comunidad. Los recurrentes enfrentamientos entre grupos armados en el departamento del Chocó obligaron a cientos como él a dejar sus tierras, sus resguardos y su vida atrás, para emprender un viaje a la capital con la esperanza de tener mejores días.

En contexto: