Bogotá
Con esperanza y dudas, comunidad Embera emprende el retorno a sus territorios

Esta semana más de 1.600 indígenas Emberas regresan a sus resguardos. Hablamos con varios líderes sobre sus impresiones de este nuevo plan de retorno.

Camilo Tovar Puentes
08 de septiembre de 2025 - 11:14 p. m.
A partir del lunes 8 de septiembre, y en tres viajes escalonados, cerca de 1.600 indígenas de la comunidad Embera asentada en Bogotá, regresarán a sus territorios de manera voluntaria tras llegar a acuerdos con el Distrito y el Gobierno Nacional.
Foto: Óscar Pérez

Fernando Manugama llegó hace casi cinco años a Bogotá, con su familia y buena parte de su comunidad. Los recurrentes enfrentamientos entre grupos armados en el departamento del Chocó obligaron a cientos como él a dejar sus tierras, sus resguardos y su vida atrás, para emprender un viaje a la capital con la esperanza de tener mejores días.

En contexto:

Carlos (63194)Hace 14 minutos
Que se larguen bien lejos. A cualquier otro ciudadano en este país que estuviera explotando niños como mendigos en la calle y maltratando mujeres se lo llevarían de una para la cárcel, pero los emberá pueden hacer lo que quieran en Bogotá, ellos son tan especiales que pueden irrespetar la ley de todas las formas. Aquí no necesitamos a esos "ejemplares ciudadanos".
