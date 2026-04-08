Aves, boas e iguanas: las especies más golpeadas por el tráfico ilegal en Semana Santa

Aves, boas e iguanas en riesgo: la CAR Cundinamarca confirmó que atendió 42 casos de tráfico de especies silvestre durante la Semana Santa de 2026 Foto: CAR Cundinamarca

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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) presentó el balance de protección a la biodiversidad durante la Semana Mayor de 2026. La entodad confirmó que gestionó 42 reportes ciudadanos entre el miércoles Santo y el domingo de Resurrección, periodo en el que se intensificó el contacto entre la fauna y los viajeros en las principales vías del departamento.

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Como suele suceder en estas fechas, las aves fueron los animales más reportados, seguidas por especies como zarigüeyas, boas e iguanas. Según los registros, los días con mayor actividad fueron el miércoles (31 % de los casos) y el viernes Santo (26 %), fechas que coinciden con los picos de mayor flujo vehicular en las carreteras de la región.

Estado de las especies atendidas

La intervención de la autoridad ambiental permitió diferentes rutas de manejo según la gravedad de cada caso:

Liberaciones: El 29 % de los individuos fueron devueltos a su entorno natural tras ser valorados.

Atención médica: Un 24 % de los animales requirió traslado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) debido a su estado de salud.

Mortalidad: Lamentablemente, el 35 % de los reportes correspondió a ejemplares que ya se encontraban sin vida al momento del hallazgo.

Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR, señaló que los municipios de Anapoima, Cajicá y Ricaurte concentraron el mayor número de emergencias. La mayoría de los casos involucraron “rescates ciudadanos”, como pichones caídos de sus nidos o especies que ingresaron a zonas residenciales por la expansión de los entornos urbanos.

Cooperación nacional

Un dato relevante de esta temporada fue la recepción de llamadas desde fuera de la jurisdicción de la CAR, incluyendo reportes de Bogotá, Medellín y Cali. Para la entidad, esto subraya la necesidad de fortalecer la articulación con otras autoridades ambientales del país para garantizar una respuesta rápida ante individuos de fauna en peligro.

La CAR recordó a la ciudadanía que la línea de atención de fauna silvestre (316 524 4031) permanece disponible las 24 horas del día para reportar cualquier animal en condiciones de vulnerabilidad.

¿De dónde vienen y hacia dónde van los animales víctimas de tráfico rescatados en Bogotá?

De acuerdo con el portal Mongabay, que se especializa en conservación y en informar sobre los retos globales en materia medioambiental, el jaguar sigue siendo la especie más apetecida por los traficantes, por ser visto como símbolo de estatus y poder, a la vez que el comercio ilegal de otros felinos como pumas y ocelotes, también están en aumento en la región latinoamericana. En el caso de los ocelotes, las autoridades identificaron que las crías les están siendo arrebatadas a las madres para domesticar a los cachorros para luego comercializaros como mascotas.

Por otro lado, de acuerdo con Traffic, se han identificado rutas nacionales e internacionales en las que Bogotá cumple un rol determinante como centro de acopio y ciudad de paso y destino de estas especies, siendo su punto neurálgico el aeropuerto internacional El Dorado.

Según la ONG Traffic, que expone la situación del tráfico de especies a nivel mundial, gran parte de las incautaciones en el transporte aéreo del país durante 2025 se hicieron en el aeropuerto de Bogotá, siendo las más recurrentes las de tortugas mata-mata y las de ranas venenosas, que en su mayoría tenían como destino final ciudades de los Estados Unidos.

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