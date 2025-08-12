Tiroteo en un parque dejó un muerto y tres heridos, dos con pronóstico reservado

521 homicidios violentos en el primer semestre del 2025 en Bogotá.

Un lamentable hecho violento sacudió la localidad de Suba. Las autoridades confirmaron una balacera que dejó como resultado una persona muerta y otras tres heridas, dos de ellas de gravedad. Las causas o la identidad de los perpetradores, aún no están siendo investigadas.

Según informó Diego Villar, comandante de la estación de Policía de Suba, la comunidad del parque Piloto, bajo custodia del CAI LA Gaitana, fue la que alertó a los uniformados de los disparos.

“Al llegar a la zona de atención encontramos a cuatro ciudadanos tendidos en el suelo, heridos; de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial. Lastimosamente, uno de ellos falleció”, agregó el comandante.

Adicional, se confirmó que dos de los heridos aún están en pronóstico reservado y solo uno salió de peligro. Sobre los responsables de disparar, las autoridades señalaron:

“Tenemos todas las capacidades dispuestas a encontrar los responsables e invitamos a la comunidad a continuar denunciando”, señalo Villar.

Homicidios en Bogotá

Pese a la reducción en delitos como el hurto de vehículos y motocicletas, los crímenes contra la vida no dejan de aumentar. El homicidio creció un 11.9 % y las lesiones personales un 11.6 % en los últimos seis meses.

Por otro lado, entre enero y mayo, se registraron 318 homicidios con arma de fuego, frente a 266 del mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento superior al 10%, en apenas cinco meses.

El concejal Julián Espinosa, señaló que, en el primer semestre de 2025, se han registrado 521 homicidios, de los cuales 156 son catalogados como sicariatos.

“El 90% de los casos de sicariato por encargo quedan impunes y las propuestas para combatir el sicariato no han evolucionado y siguen siendo las mismas que se planteaban hace más de 35 años”, añadió.

