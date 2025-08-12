Tras polémico contrato de motos, Contraloría visitó la Alcaldía de Chapinero

Contraloría de Bogotá Foto: Contraloría de Bogotá

La Contraloría realizó una visita administrativa a la Alcaldía Local de Chapinero, tras la polémica que suscitó la compra de motos para su estación de Policía, con presuntos sobrecostos de $40 millones por cada vehículo.

El ente de control inició el proceso para revisar los detalles de este contrato previsto para ejecutarse con recursos del Fondo de Desarrollo de la localidad.

Cabe recordar que el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, y el edil de Chapinero, Daniel Velasco, denunciaran sobrecostos en la compra de motos por parte de la Alcaldía Local. Según dieron a conocer, mientras en Suba, Engativá y otras localidades, cada moto tuvo un costo de no más de $50 millones, en Chapinero las compraron por $93 millones.

Esto no solo elevó las críticas, sino que provocó la revisión del contrato por parte del Distrito y el posterior anuncio de la cancelación del contrato, por parte de la Secretaría de Gobierno.

¿Qué encontraron?

La diligencia se llevó a cabo ante el posible detrimento ocasionado por este tipo de contratos. El director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá, Andrés Rojas, indicó:

“Si bien el contrato fue terminado de manera anticipada, estamos verificando las diferentes etapas que se surtieron y si posiblemente se pudo presentar la materialización de un detrimento patrimonial, o una falta disciplinaria. Desde la Contraloría de Bogotá continuaremos realizando verificación de todos los recursos, especialmente en esos asuntos tan sensibles para la ciudadanía”.

¿Qué dijo el Distrito?

Ante la situación, por medio de las redes sociales, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno (cartera que tiene a su cargo las alcaldías locales) indicó que, tras petición del alcalde, “se dio la terminación anticipada del contrato 279 del 2025 firmado por la Alcaldía Local de Chapinero cuyo objeto era la adquisición de motocicletas para el fortalecimiento de la Estación de Policía”.

“Vamos a entregar un informe para que, de acuerdo a las instrucciones del alcalde, procedamos. Llevaremos a cabo todo tipo de acciones para combatir cualquier tipo de acción que genere dudas en la contratación pública”, concluyó el secretario.

