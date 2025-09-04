Balacera y persecución en calzada de Transmilenio por el hurto de una camioneta

El 20,5 % de los participantes del estudio teme a los ‘rompevidrios’, delincuentes que aprovechan los trancones y semáforos para romper las ventanas de los vehículos y robar objetos de valor. Foto: Freepik

El robo de una camioneta en la localidad de Puente Aranda, una de las más afectadas por este delito de alto impacto, terminó en una persecución, con balacera incluida, y en la cual dos uniformados resultaron lesionados.

Los hechos se presentaron al finalizar la tarde del miércoles 3 de septiembre, en el barrio El Tejar, de la localidad mencionada. Mientras ingresaba a su casa y estacionaba su vehículo, el propietario fue abordado por tres personas armadas, que lo obligaron a descender de su camioneta.

Luego de intimidar al propietario, los delincuentes emprendieron la huida hacia el noroccidente de la ciudad. Sin embargo, gracias al aviso oportuno de la víctima a los uniformados, se logró desplegar un plan candado que ubicó a los delincuentes sobre la calle 26.

Al localizar a los delincuentes, la Policía emprendió una persecución para recuperar el vehículo y comenzó un intercambio de disparos entre los uniformados y los ladrones.

La persecución se prolongó por algunos minutos e, incluso, dos patrulleros que intentaron cerrar el paso del vehículo a bordo de sus motocicletas, fueron arrollados por los amigos de lo ajeno en medio de la huida.

Incluso, una de las llantas de la camioneta se averió tras recibir impactos los impactos de bala de los patrulleros que intentaban frenar en seco el avance del automotor robado.

Finalmente, al sentirse acorralados, los ladrones abandonaron la camioneta en la calzada exclusiva de Transmilenio, justo al frente de la estación Modelia, y emprendieron la huida. La movilidad del transporte público se vio truncada por algunos minutos, mientras se removía el vehículo de la calzada.

Por el momento, las autoridades adelantan las diligencias para devolver el vehículo a su dueño y establecer la ubicación de los delincuentes, con base en las cámaras de seguridad del lugar desde el cual huyeron.

Hurto de vehículos en Bogotá

El hurto de vehículos en la capital es otra de las aristas delictivas que inquietan a la ciudadanía y autoridades. A diario, cerca de 6 vehículos son robados a sus propietarios a través de diversas modalidades. En el primer semestre de este año los delincuentes se robaron 1.147 vehículos en la ciudad

En cuanto a la localización de los casos, hay tres localidades en Bogotá que aglutinan más del 40 % de los hurtos a automotores, por lo cual se urge una mayor presencia de las autoridades en sus calles.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, las localidades de Kennedy, Puente Aranda y Engativá aglutinan la mayor cantidad de hurtos de automotores en la ciudad.

En estas localidades, barrios como Ciudad Montes, el Muelle y Castilla son zonas de alta peligrosidad para los propietarios de vehículos de referencias como el Kia Picanto, Park, Chevrolet y el New Sportage LX.

