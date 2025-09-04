Avanza convocatoria que financia proyectos ambientales comunitarios en Cundinamarca

Protección a microcuencas en la región. Foto: Cortesía

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), anunció la tercera fase de la convocatoria que entrega hasta $120 millones a organizaciones comunitarias que trabajen por el cuidado de las microcuencas de la región.

La convocatoria hace parte del proyecto Entornos Sostenibles para la Seguridad Hídrica y la Gobernanza del Agua, que busca, en esencia, fortalecer la conservación de los ecosistemas e impulsar la gobernanza comunitaria para garantizar la seguridad del recurso hídrico en el territorio.

De acuerdo con la autoridad ambiental del departamento, en total 330 organizaciones comunitarias podrán ser seleccionadas para recibir acompañamiento técnico y recursos económicos, por un valor de hasta 120 millones de pesos. Estos ingresos les permitirán implementar iniciativas de:

Restauración ecológica.

Monitoreo comunitario del agua.

Reconversión productiva.

Fortalecimiento de acueductos comunitarios.

Además de otras acciones orientadas a conservar y mejorar la calidad del agua para las comunidades rurales.

¿Quiénes podrán postularse?

Para potenciar el carácter comunal de la iniciativa, de acuerdo con la entidad, podrán postularse: acueductos comunitarios, asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y demás organizaciones comunitarias legalmente constituidas.

Tena en cuenta que un requisito indispensable es que la organización que se postule debe contar con una concesión de agua superficial para uso doméstico vigente.

“Estas acciones se hacen para lograr y restaurar esas microcuencas que están generando el recurso hídrico para los acueductos rurales y municipales Es una oportunidad importantísima para garantizar la seguridad hídrica del territorio”, inidcó Nidia Riaño, directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano de la CAR.

Por otro lado, las iniciativas que resulten beneficiadas podrán incluir en sus proyectos actividades de:

Restauración y conservación de ecosistemas estratégicos.

Fortalecimiento de acueductos comunitarios y mejora de la infraestructura para el acceso al agua.

Reconversión productiva hacia prácticas sostenibles.

Educación ambiental y procesos de gobernanza comunitaria.

Monitoreo participativo de la calidad del agua.

Acciones de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico.

Si está interesado en aplicar, el paso a paso podrá encontrarlo en el siguiente enlace. Tenga en cuenta que la convocatoria cierra el próximo 22 de septiembre.

Por otro lado, puede resolver dudas de su caso particular escribiendo al correo agua.entornos.sostenibles@undp.org.

