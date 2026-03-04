Bogotá tendría nuevo megaconcierto gratuito de baladas y boleros

Sin embargo, la idea no se limita a un concierto. El proyecto plantea que las personas mayores no solo asistan como público, sino que también puedan ser protagonistas como intérpretes, compositores o presentadores, promoviendo el encuentro entre generaciones a través de la música.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá podría sumar un nuevo evento masivo a su agenda cultural. Se trata de “Años Dorados al Parque”, un megaconcierto gratuito dedicado a las baladas y los boleros que estaría pensado especialmente para personas mayores, aunque abierto a toda la ciudadanía.

La iniciativa fue aprobada en primer debate en la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá y es impulsada por el concejal Rubén Torrado, quien busca rendir homenaje a los géneros que marcaron las décadas de los 60, 70 y 80 y que siguen siendo parte de la memoria musical de miles de capitalinos.

Según el cabildante, la propuesta apunta a crear un evento gratuito en espacios cerrados, cómodos y accesibles, para que las personas mayores puedan disfrutar con mayor seguridad. “Será una celebración de la memoria, del amor cantado y de esas canciones que aún hoy siguen estremeciendo corazones”, explicó.

Lea más: Radican ley para retirar perros de labores de seguridad en centros comerciales y conjuntos

Sin embargo, la idea no se limita a un concierto. El proyecto plantea que las personas mayores no solo asistan como público, sino que también puedan ser protagonistas como intérpretes, compositores o presentadores, promoviendo el envejecimiento activo y el encuentro entre generaciones a través de la música.

El evento se articularía con el sector Cultura, Recreación y Deporte y con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), sumándose a la plataforma de los tradicionales Festivales al Parque, que cada año convocan a cientos de miles de asistentes en la ciudad.

Además del componente musical, la propuesta contempla zonas de arte y emprendimiento lideradas por personas mayores, con el objetivo de dinamizar la economía cultural y visibilizar proyectos creativos con trayectoria.

El proyecto sería financiado con recursos contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital y ahora deberá superar el debate en plenaria del Concejo para convertirse en acuerdo oficial.

Si la iniciativa avanza, Bogotá tendría un nuevo escenario para cantar al amor, la nostalgia y la memoria colectiva, en un evento que buscaría convertirse en tradición dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Lea más: Ocho días sin respuesta: un recorrido en TM y detalles de la desaparición de Sara Valentina

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador