Banco de Alimentos activa corredor humanitario tras terremoto: esto puede donar

La atención estará dirigida a población en albergues, centros de salud y hospitales, familias autoalbergadas y comunidades de zonas cercanas a la emergencia. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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A esta hora, el presidente Abelardo de la Espriella lidera a puerta cerrada el Cómite Nacional para el Manejo de Desastres, ante el terremoto de 7,4 registrado en la mañana de este lunes en Colombia.

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Los primeros reportes oficiales hablan de afectaciones en nueve municipios de Chocó, ocho de Caldas, dos del Valle del Cauca y dos de Risaralda, además de varios municipios del Quindío. Desde Asocapitales, informaron también que al momento se reportan 70 personas fallecidas. En paralelo, también se registran decenas de desaparecidos, así como daños estructurales.

Ante esta emergencia, desde el Banco de Alimentos anunciaron la activación de un corredor humanitario para movilizar alimentos y productos esenciales para familias y personas que se encuentren en albergues, centros de salud y hospitales, familias autoalbergadas y comunidades de zonas cercanas a la emergencia.

¿Qué puede donar?

Alimentos: agua, arroz, aceite, pastas, lentejas, fríjol, garbanzo, arveja, enlatados, harinas, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche UHT y alimentos listos para consumo.

Productos de aseo: jabón, shampoo, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, toallas, colchonetas y mantas.

¿Dónde donar?

Armenia: Banco de Alimentos Monseñor Roberto López Londoño

Buenaventura: Banco de Alimentos de Buenaventura (Afectado - En evaluación punto de acopio alterno)

Cali: Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos

Manizales: Banco de Alimentos de Manizales

Pereira: Banco de Alimentos de Pereira (Afectado - En evaluación punto de acopio alterno)

FUBAM – Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín

Fundación Saciar

Ibagué: Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué

También puede sumarse con una donación en dinero:

🏦 Transferencia bancaria

Bancolombia

Cuenta de ahorros: 04867105340

Titular: Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO

NIT: 900326456-1

📱 Llave Bre-B Bancolombia 0090989753

Bogotá puso a disposición maquinaria y equipos especializados de rescate, mientras que Antioquia ofreció aeronaves para apoyar las operaciones en las zonas que lo requieran.

Las autoridades territoriales avanzan en la verificación de las condiciones de las comunidades, viviendas e infraestructura para establecer las afectaciones y determinar las necesidades prioritarias de atención.

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