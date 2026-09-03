Banco de Alimentos de Bogotá alerta por página falsa que pide donaciones

El Banco de Alimentos, en alianza con el Ejército Nacional, llevó a cabo la recolección, alistamiento y envío de 20 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto armado en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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l Banco de Alimentos de Bogotá denunció que un sitio web copió su identidad gráfica y comenzó a solicitar donaciones mediante cuentas y medios de pago ajenos a la organización. La entidad pidió no ingresar información personal o financiera en esa plataforma y adelanta gestiones para conseguir su bloqueo.

La página cuestionada reproduce colores, fotografías, contenidos, diseño y otros elementos del portal institucional, lo que puede llevar a los usuarios a creer que están frente a un canal legítimo. La organización identificó el dominio fraudulento como bancoalimentos.top, pero recomendó no visitarlo ni compartir su enlace.El único portal reconocido por la entidad es bancodealimentos.org.co. Allí pueden verificarse sus campañas y medios autorizados para aportar dinero o productos.

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La página falsa dirige el dinero hacia cuentas no autorizadas

La modalidad va más allá del uso indebido del nombre y la imagen institucional. Según el comunicado emitido por el Banco de Alimentos, el sitio investigado invita a consignar dinero mediante cuentas y mecanismos de pago que no pertenecen a la organización.

La entidad ya informó el caso a las autoridades y solicitó el bloqueo y retiro del dominio. Sin embargo, el comunicado no precisa cuándo apareció la página, quién la administra, cuánto dinero habría recaudado ni cuántas personas alcanzaron a entregar recursos o información.

Tampoco se conoce hasta ahora si las autoridades abrieron una investigación penal formal o identificaron a los responsables. Presentar el caso como una estafa consumada contra un número determinado de víctimas sería prematuro mientras esos datos no hayan sido establecidos.

La copia visual dificulta detectar la suplantación

Los responsables reprodujeron casi por completo la apariencia del portal auténtico. Este tipo de suplantación aprovecha el reconocimiento de una institución para obtener dinero, números de tarjetas, datos bancarios o información personal.

La similitud visual de una página no demuestra que sea legítima. Antes de donar, el usuario debe revisar con atención el dominio escrito en la barra del navegador y acceder directamente al portal institucional, evitando enlaces recibidos mediante mensajes, redes sociales, anuncios o cadenas de WhatsApp.

En este caso existe una diferencia determinante entre las direcciones: el portal auténtico utiliza el dominio bancodealimentos.org.co. La terminación “.top” corresponde al sitio denunciado y no está autorizada por la organización.

¿Cómo verificar una donación al Banco de Alimentos?

El Banco de Alimentos concentra en su portal oficial las campañas, cuentas y medios habilitados para recibir aportes. La entidad permite realizar donaciones monetarias, recurrentes y en especie, pero cualquier dato debe contrastarse directamente con esa página.

La sección institucional de contacto registra como número general el 312 504 8747, el correo amigo@bancodealimentos.org.co y la sede de la calle 19A número 32-50, en Bogotá. Estos datos pueden comprobarse en el directorio oficial de la organización.

Quienes deseen aportar dinero pueden consultar la sección oficial de donaciones. Resulta más seguro ingresar manualmente la dirección del portal y comprobar que la conexión emplee HTTPS antes de escribir cualquier información.

La entidad aconseja desconfiar cuando el destinatario de una transferencia no coincide con el Banco de Alimentos de Bogotá, cuando solicitan consignaciones urgentes a cuentas personales o cuando el enlace presenta palabras adicionales, errores ortográficos o una terminación diferente.

¿Qué hacer si entregó dinero o información?

Una persona que haya consignado recursos mediante la página denunciada debe comunicarse inmediatamente con su banco o proveedor de pagos. La entidad financiera podrá revisar la operación, bloquear productos comprometidos y orientar una posible reclamación, aunque la devolución del dinero dependerá de las circunstancias y del avance de la investigación.

Si el usuario escribió contraseñas, datos de tarjetas o claves financieras, debe cambiarlas desde un dispositivo seguro y revisar movimientos posteriores. También conviene conservar capturas de pantalla, comprobantes, mensajes, correos, números telefónicos y la dirección del sitio.

El caso puede reportarse en el CAI Virtual de la Policía, que dispone de canales para informar incidentes informáticos. El Banco de Alimentos también pidió que cualquier enlace o solicitud sospechosa que utilice su nombre sea reportada por sus canales institucionales.

La emergencia humanitaria aumenta el riesgo de engaño

La alerta aparece en medio de campañas solidarias impulsadas después del terremoto de agosto de 2026. El Banco de Alimentos activó una recolección de recursos para apoyar a las familias afectadas y confirmó que los aportes para esa respuesta humanitaria se reciben únicamente mediante su página oficial.

Este contexto ofrece una oportunidad para los suplantadores, debido a que las personas pueden actuar con urgencia ante una emergencia. Por esa razón, la intención solidaria debe acompañarse de una verificación previa del dominio, el titular de la cuenta y la campaña que recibirá el aporte.

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