¿Basta un día sin carro? Las cifras de 2025 reabren el debate sobre la movilidad en Bogotá

A pocos días de una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, la concejal Cristina Calderón Restrepo lanzó un llamado directo a la Secretaría de Movilidad, reclamando que la medida no puede quedarse en un gesto simbólico mientras la ciudad sigue perdiendo tiempo y vidas en las vías.

La cabildante detalló que la medida —que se aplicará este jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.— puede servir como alivio temporal, pero no reemplaza soluciones estructurales frente a una crisis de movilidad que, según advierte, se ha profundizado.

Las cifras de congestión son uno de los principales argumentos del reclamo:

En 2025, Bogotá ocupó el séptimo lugar entre las ciudades más congestionadas del mundo, según el TomTom Traffic Index.

La ciudad registró una congestión promedio cercana al 70 %.

En horas pico, la velocidad promedio fue inferior a 15 km/h.

Cada conductor perdió en promedio 153 horas al año atrapado en trancones, es decir, más de seis días completos perdidos en tráfico.

“La movilidad en Bogotá no está salvando tiempo ni vidas. Si después de jornadas como el Día sin Carro la ciudad sigue igual o peor, es evidente que no se está atacando el problema de fondo”, afirmó la concejal.

Seguridad vial: 553 muertes en un año

El segundo foco del llamado está en la accidentalidad vial.

Según el boletín presentado por la concejal, en 2025 Bogotá registró:

11.485 siniestros viales graves

553 personas fallecidas en las vías (cifra anual)

Las localidades con más siniestros graves fueron:

Kennedy: 1.495 casos

Suba: 1.025

Engativá: 943

Puente Aranda: 860

Fontibón: 841

Tipos de siniestros más frecuentes

Choques: 7.848 casos

Atropellamientos: 2.582

Caída de ocupante: 671

Volcamientos: 295

Días con mayor número de siniestros

• Viernes: 1.815 casos

• Miércoles: 1.799

• Sábados: 1.724

• Jueves: 1.700

¿Qué debería dejar el Día sin Carro?

Para Calderón, la jornada debería convertirse en un espacio de exigencia ciudadana, no solo en una postal de calles despejadas.

Entre las medidas que considera urgentes están:

Gestión real del tráfico durante todo el año

Mejor calibración y uso de los semáforos

Señalización adecuada de cruces peatonales

Estrategias de seguridad vial basadas en datos

Reducción sostenida de siniestros y muertes en las vías

“La multa sirve como control puntual, pero no como política de fondo. Bogotá necesita transformaciones profundas que hagan la movilidad más equitativa, segura y eficiente todos los días, no solo durante una jornada al año”, concluyó.

El llamado, en ese contexto, es claro: que la movilidad deje de ser una excepción de un día y se convierta en una transformación permanente para la ciudad.

