Excepciones Día sin carro Bogotá 2026: lista de carros, motos y vehículos que pueden salir

"El 70 % de los bogotanos ya vive el día sin carro a diario", recordó la secretaria distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

Bogotá ya tiene fecha para la primera jornada del Día sin Carro y sin Moto de 2026. Será el jueves 5 de febrero, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., periodo en el que se restringirá la circulación de vehículos particulares y motocicletas, con algunas excepciones definidas por el Distrito.

La medida, que se realiza cada primer jueves de febrero desde el año 2000 tras una consulta popular, busca promover cambios de hábito en la movilidad de la ciudad, reducir el uso del carro y la moto particular y fomentar desplazamientos más sostenibles como caminar, usar la bicicleta o el transporte público.

¿Qué vehículos no podrán circular?

Durante la jornada no podrán circular:

Carros y motos particulares.

Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario.

Carros particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motos de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga, bajo las restricciones habituales del Decreto 652 de 2025.

Quienes incumplan la medida se exponen a una multa de $633.000 y a la inmovilización del vehículo. En el caso del Pico y Placa Solidario, el día será repuesto al final del periodo adquirido.

¿Quiénes sí pueden movilizarse?

Durante el Día sin Carro y sin Moto sí podrán circular, entre otros:

Transporte público.

Vehículos para personas con discapacidad.

Transporte escolar.

Vehículos eléctricos o de cero emisiones.

Motocicletas de mensajería y domicilios.

Vehículos de emergencia, seguridad y control.

Transporte de servicios públicos.

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.

Transporte de valores y carrozas fúnebres.

Alternativas de movilidad para la jornada

La ciudad contará con una amplia oferta para facilitar los desplazamientos:

683 kilómetros de ciclorrutas.

9.581 kilómetros de andenes.

88,5 kilómetros de vías habilitadas y acompañadas por el IDRD, entre 6:00 a. m. y 8:00 p. m.

8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema TransMilenio.

37.000 taxis circularán sin restricción.

El Sistema Integrado de Transporte Público operará con normalidad:

TransMilenio y TransMiZonal: 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

TransMiCable: 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

TransMilenio reforzará la operación

Para atender la demanda, TransMilenio dispondrá de toda su flota operativa: más de 10.400 buses entre troncales, zonales, alimentadores y duales, además de las 163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar.

El sistema contará con:

353 rutas TransMiZonal.

125 rutas alimentadoras.

92 rutas troncales.

10 rutas duales.

Además, habrá refuerzos de frecuencia en horas pico y monitoreo permanente desde el Centro de Control.

Un día para repensar la movilidad

Más allá de la restricción, el Día sin Carro y sin Moto busca generar reflexiones de largo plazo sobre cómo se mueve la ciudad, el impacto ambiental del transporte y la necesidad de avanzar hacia una movilidad más eficiente, menos ruidosa y con mejor calidad del aire.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, esta jornada también apunta a visibilizar una realidad cotidiana: la mayoría de los bogotanos ya se mueve sin carro.

“Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Invitamos a quienes usan el vehículo particular a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La recomendación de las autoridades es planear los viajes con anticipación, usar la TransMiApp, recargar la tarjeta tullave con tiempo y aprovechar las alternativas disponibles durante la jornada.

