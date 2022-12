Bicitaxismo en Bogotá: ¿formalizarlo es una necesidad?

Circulación y recorrido de estos vehículos de transporte público que operan cerca a la estación de TransMilenio de Toberín. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

Cada vez es más común ver en las esquinas de las urbanizaciones grupos de pequeños triciclos impulsados a pedal, esto, a causa de, han dicho los bicitaxistas y los usuarios, la falta de cobertura y capacidad del transporte urbano. Con la presencia de este medio para movilizarse se han solucionado dichas necesidades, pero también se han surgido polémicas como la seguridad de quienes se movilizan y el impacto que esto tiene para el actual sistema de transporte de Bogotá: Sitp y Transmilenio.

Debido a esta situación, desde el Concejo de Bogotá, esta semana se adelantó un debate de control político, en el que se planteó la importancia de una eventual formalización de este medio de transporte para contribuir al sistema actual con el que se movilizan los bogotanos. La propuesta fue bien recibida desde varios sectores, pero sobre todo desde los bicitaxistas quienes lo ven como un gran logro, porque sería, en otras palabras, una idea que ellos mismos han promovido desde su creación.

De acuerdo con Elda Valderrama, una de las representantes de este gremio, la importancia que este servicio tiene en la capital no solo es en relación con “llegar a donde no llega el actual sistema de transporte”, sino también porque es una fuente de empleo para cientos de familias. Wilson Nieto, otro líder del bicitaxismo, señaló que la formalidad de este medio de transporte permitiría mayor control y seguridad. “La Policía nos persigue y nosotros no somos delincuentes. Necesitamos resultados más rápidos, ya son muchas mesas de trabajo y no vemos resultados”, indicó en el debate.

En la discusión política que se dio en el Concejo, el concejal Martín Rivera Alzate (Alianza Verde), planteó preguntas en relación con los otros sistemas de transporte que se han tomado las calles de Bogotá, lo que permitió reformular la visión sobre los bicitaxis. “¿Qué diferencia hay entre el bicitaxismo, las patinetas de alquiler, las bicicletas compartidas, incluso entre los vehículos informales?”.

Ante la eventual formalización de este transporte, la concejala Lucía Bastidas (Alianza Verde), señaló que “el bicitaxismo en el mundo está regulado, por ejemplo, en Barcelona todos deben estar registrados en el ayuntamiento, disponer del seguro correspondiente y circular por los espacios que les corresponde”.

Respondiendo a la solicitud tanto de los cabildantes como de los líderes del bicitaxismo, la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, señaló que ya fue remitida una solicitud oficial al Ministerio de Transporte para “incluir las condiciones de seguridad de los vehículos en la normatividad, dentro del marco de su competencia y de esta manera dar vía a las autorizaciones para avanzar”. Pero por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, el líder de la cartera, Aníbal Fernández, señaló que, si bien desde la Alcaldía han dejado claro que el bicitaxismo es aceptado, lo que no está permitido es el uso de motor de combustión.

Sobre este tema, expertos en materia de movilidad han señalado que integrar los bicitaxis al sistema de transporte multimodal con el que cuenta Bogotá, sería la oportunidad para organizar la capital y cumplir con las demandas de la ciudadanía. Además, esta iniciativa también tendría un impacto económico positivo en cuanto al recaudo para el sistema de transporte y la generación de empleo, dos aspectos fundamentales para la economía de la capital.

A pesar de que el debate finalizó con los propósitos de un posible diálogo para hacer del bicitaxismo un sistema legalizado y formal ante el Ministerio de Transporte, en realidad, dicen desde el gremio, sería una mesa más en la que se han sentado a dialogar sobre las problemáticas y soluciones, pero en la que, “al final de cuentas no se avanza porque todo quedará en veremos”.

