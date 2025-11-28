Black Friday y Bogotá Despierta: la capital recibe la Navidad con descuentos de hasta el 60%

Centro Comercial San Martín durante feria artesanal. Foto: Centro Comercial San Martín

Bogotá ya tiene todo listo para darle la bienvenida a la Navidad. Desde este viernes la capital del país empieza oficialmente actividades para celebrar la fecha más esperada del año.

Este año viene cargado con una combinación perfecta para quienes buscan adelantar sus compras de fin de año, pues dos eventos clave se desarrollarán en simultáneo este viernes 28 de noviembre: el Black Friday y una nueva jornada de Bogotá Despierta. Se estima que ocho de cada diez establecimientos comerciales se sumarán a esta jornada con extensión de horarios y promociones.

Por un lado, el Black Friday, tradición estadounidense que simboliza el inicio de la temporada comercial de diciembre y que se caracteriza por ofrecer grandes descuentos, se ha consolidado en los últimos años como un hito para el comercio capitalino. De acuerdo con Fenalco, se espera que durante esta jornada se concentre entre el 15 % y el 25 % de las compras navideñas de los hogares bogotanos.

Así, tiendas de ropa, calzado, juguetes, tecnología y turismo se preparan con descuentos que llegan hasta más del 60 %, promociones especiales y planes para disfrutar en familia o con amigos.

“El Black Friday es una excelente oportunidad para adelantar las compras navideñas con descuentos significativos y, por supuesto, es un impulso clave para los comerciantes en sus ventas de fin de año”, señala Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Por otro lado, en el marco de Bogotá Despierta, estrategia que a través de la extensión de horarios busca potenciar el comercio en fechas clave como Amor y Amistad, Día de la Madre o Navidad, miles de establecimientos extenderán sus horarios de operación para que los clientes puedan realizar sus comprar con mayor tranquilidad.

“Si bien un gran porcentaje de las ventas se hacen a través de canales digitales, el punto de venta físico sigue ocupando el primer puesto de interés para los ciudadanos”, señala Orrego.

En ese sentido, la mayoría de establecimientos extenderán su horario de atención hasta las 11:00 p.m., algunos incluso hasta la medianoche y parte de la madrugada del sábado 29 de noviembre.

Algunos centros comerciales y tiendas que participarán en la jornada son:

Atlantis

Avenida Chie

Bella Piel

GMO

Gran Estación

Los Héroes centro comercial

Mall Plaza

Plaza Imperial

Portal 80

Polideportivo San Felipe

Santa Fe

Titán Plaza

Para consultar la totalidad de los comercios participantes y las actividades relacionadas, además de promociones y horarios, puede ingresar a este enlace.

