Cárcel para segundo implicado en tortura y asesinato de Harold Aroca en el centro de Bogotá

Un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a Haizak Karol Chara, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos responsables del secuestro, tortura y asesinato de Harold Aroca, de 16 años, en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Chara, quien fue capturado la semana pasada, es el segundo implicado en el caso que tendrá que ir a prisión. Previamente, el pasado 21 de noviembre, Anderson Santiago Pedraza, de 18 años, primer implicado en ser capturado, fue imputado por homicidio agravado, tortura, secuestro simple, desaparición forzada y porte ilegal de armas. Aunque no aceptó los cargos, una jueza ordenó su reclusión preventiva debido a la contundencia de las pruebas obtenidas.

El caso

La pesadilla para la familia Aroca García comenzó el 5 de agosto, cuando Harold salió hacia el polideportivo del barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, con la ilusión de seguir entrenando para ser futbolista profesional. Apenas llegó, cinco hombres armados lo rodearon. Una grabación —último registro audiovisual del menor y principal prueba del caso— se observa una confrontación verbal y cómo uno de los sujetos lo toma por la espalda y lo increpa. Esa fue la última vez que vieron al menor con vida.

Desde el inicio de la investigación, la familia denunció que, pese a una llamada ciudadana que alertó del secuestro en tiempo real, no hubo una reacción inmediata de la Policía. Diana Carolina García, madre de Harold, señaló, en diálogo con El Espectador, que las horas siguientes estuvieron marcadas por demoras y falta de coordinación institucional.

Tres días después, un comentario en redes que decía “búsquelo en el bosque” movilizó a la angustiada madre a un lote en la parte alta del barrio, pese a que las autoridades insistieron en que el sector estaba vigilado. Sin embargo, siguió su instinto, insistió, y fue ella misma quien encontró el cuerpo de Harold el 9 de agosto, en medio de una jornada de búsqueda organizada por amigos y familiares.

Señala la Fiscalía que después de retener al joven, el grupo que se lo llevó lo habría trasladado a un lugar apartado, donde el joven fue sometido a múltiples agresiones catalogadas por los investigadores como tratos crueles e inhumanos. Finalmente, el menor fue atacado en cuatro ocasiones con arma de fuego.

La captura de Haizak Karol Chara, se produjo en vía pública, en un operativo de la Policía Nacional. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego. Si bien el procesado no aceptó los cargos, fue enviado a prisión.

“Falta mucho por saber”

Para la familia, la detención de los dos capturados sin duda es un avance importante en la investigación, pero “aún hay varios responsables pendientes. Al grupo inicial de personas que lo intimidaron y permitieron que se lo llevaran se suman, al menos, otras cinco personas, que se involucraron una vez mi hijo fue secuestrado. Falta mucho por saber, pero confiamos en que la justicia avance y las personas que mataron y torturaron a mi hijo paguen por lo que hicieron”, exige la madre de Harold.

Por ahora, con dos implicados en prisión, la Fiscalía avanza en nuevas órdenes contra quienes participaron en el rapto y el asesinato, máxime cuando, de acuerdo con los testimonios, es muy probable que varios de los involucrados aún libres continúen con sus actividades ilegales en Los Laches y en las zonas aledañas.

