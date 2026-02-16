Protestas indígenas en el CAN escalan: crece la tensión y funcionarios permanecen retenidos

Mientras avanzan los espacios de negociación, continúa la preocupación por las condiciones en las que permanecen los trabajadores dentro de las entidades y por el impacto en la prestación de servicios públicos. Foto: Secretaría de Gobierno

Durante este lunes 16 de febrero continúan los bloqueos en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el Centro Administrativo Nacional (CAN), en medio de las movilizaciones lideradas por comunidades indígenas del norte del Cauca. La situación se ha intensificado en las últimas horas, con episodios de tensión y alteraciones al orden público en los alrededores del complejo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los manifestantes mantienen cerrados los accesos principales, lo que ha impedido el ingreso y la salida de funcionarios desde hace varias horas. En sectores como la carrera 59 se han registrado enfrentamientos, quema de llantas y agresiones, mientras equipos de Diálogo Social intentan mediar para evitar una escalada mayor.

Funcionarios sin posibilidad de salir

Según información conocida por las autoridades, varias personas que permanecen al interior de las sedes han intentado evacuar, sin éxito. Hasta el momento, los manifestantes no estarían permitiendo la salida del personal.

Incluso, uno de los funcionarios manifestó tener una cita médica urgente. Sin embargo, según lo reportado, se le habría solicitado presentar algún tipo de certificación para autorizar su salida, lo que generó preocupación entre los trabajadores.

Por ahora, la restricción de acceso y evacuación continúa, mientras persiste la concentración en el sector.

Viceministro del Interior pide levantar bloqueos y permitir salida de funcionarios en el CAN

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, se pronunció frente a los bloqueos que mantienen integrantes de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca en las instalaciones del Ministerio de Educación y otras entidades del Centro Administrativo Nacional (CAN), y pidió que se permita la salida de los funcionarios mientras avanzan los espacios de diálogo con el Gobierno.

Según explicó el funcionario, el día anterior, en presencia de la Defensoría del Pueblo y con participación de delegados del Ministerio del Interior y otras carteras, se acordó realizar una reunión formal a las 2:00 de la tarde en la sede de la Defensoría, que actuaría como garante del proceso. En ese contexto, aseguró que no existe justificación para mantener cerrados los accesos a los edificios.

“No se puede impedir que la gente salga de sus lugares de trabajo. Eso no hace parte de la movilización social”, afirmó Rondón, al referirse a los reportes que indican que funcionarios no han podido evacuar las instalaciones durante varias horas.

El viceministro reconoció el malestar y las preocupaciones de las comunidades en sus territorios, pero insistió en que las reivindicaciones no pueden tramitarse mediante acciones que afecten a terceros o generen situaciones de confrontación. En ese sentido, hizo un llamado directo a los voceros de los consejos comunitarios para que levanten los bloqueos y asistan al encuentro pactado con el Gobierno nacional.

¿Por qué se mantienen los bloqueos?

Las protestas son protagonizadas por integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), quienes exigen ser atendidos directamente por el Gobierno nacional.

Durante el acompañamiento institucional, los voceros han señalado que no aceptan interlocución con entidades distritales y que solo esperan respuestas de autoridades del orden nacional, especialmente frente a temas de tierras, proyectos productivos y atención social.

Esta postura ha llevado a que mantengan cerrados los accesos a varias entidades como mecanismo de presión para que se instale una mesa de diálogo con el Gobierno central.

#Reporte | •Movilización ACONC

📍ANT



Al momento, continúan presentándose diferentes tensiones sobre la carrera 59, en el marco de la salida de funcionarios de diversas entidades, resultando varias personas agredidas.



Se evidencia la presencia de algunos manifestantes con el… pic.twitter.com/RytXMzRPUI — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) February 16, 2026

Riesgos y alertas en el sector

Desde el Puesto de Mando Unificado, la Policía Metropolitana de Bogotá ha realizado enlaces con los equipos de seguridad de los edificios para coordinar posibles evacuaciones por rutas alternas.

No obstante, las autoridades han advertido riesgo de confrontación ante intentos de salida no concertados, así como afectaciones a la seguridad y a la convivencia.

En jornadas anteriores, también se reportó una agresión a una funcionaria de la ANT durante el desarrollo de las manifestaciones.

Diálogo en curso con el Gobierno nacional

En articulación con el Ministerio de Educación y otras entidades, la situación fue escalada a instancias nacionales y se habilitó un espacio de reunión con delegados institucionales y voceros de ACONC.

Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita levantar los bloqueos ni garantizar la libre circulación de funcionarios.

Monitoreo permanente

Las autoridades distritales mantienen presencia de equipos de Diálogo Social y monitoreo preventivo en el CAN y en sectores cercanos, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y facilitar una salida concertada.

Entretanto, persiste la preocupación por el impacto de los bloqueos en la prestación de servicios y por las condiciones en las que permanecen los trabajadores al interior de las instalaciones, en medio de una jornada marcada por la incertidumbre y el riesgo de nuevas confrontaciones.

