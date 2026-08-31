Bogotá $7.900 millones en impuestos, por no cobrar a tiempo: Contraloría pone la lupa

Feria de servicios para pago de impuestos en Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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La Contraloría de Bogotá hizo un posible hallazgo fiscal por $7.906 millones, relacionado con el cobro de obligaciones de los impuestos predial, vehículos e Industria y Comercio (ICA) correspondientes a 2017, 2018 y 2019.

Según el ente de control, varias de esas deudas no fueron recuperadas antes de que venciera el término legal para exigirlas y posteriormente salieron de los registros de la Secretaría Distrital de Hacienda. Para la Contraloría, esta situación habría generado una posible afectación al patrimonio público.

El hallazgo tiene incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria y será trasladado a las instancias competentes para que adelanten los trámites correspondientes.

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¿Qué encontró la Contraloría?

Uno de los principales cuestionamientos está en la forma en que Hacienda realizó la depuración de las obligaciones que habían prescrito. La auditoría señaló que ese proceso se hizo mediante un cálculo automático, sin tener en cuenta aspectos como la cuantía de cada deuda, el tipo de contribuyente o su nivel de priorización y sin realizar, según el organismo de control, el análisis individual que requería cada obligación tributaria.

Para la Contraloría, esa forma de proceder evidenció deficiencias en la gestión de recaudo y terminó permitiendo que obligaciones tributarias por más de COP 7.900 millones dejaran de ser exigibles y fueran retiradas de los registros contables.

Hacienda niega que exista una falla estructural

La Secretaría Distrital de Hacienda rechazó que el hallazgo permita concluir que existe una deficiencia estructural en el cobro de impuestos de Bogotá. La entidad explicó que los COP 7.906 millones corresponden a 2.100 obligaciones y aseguró que, antes de retirarlas de sus registros, realizó 25.755 gestiones de cobro persuasivo y 2.210 procesos de cobro coactivo.

Hacienda sostuvo que las deudas salieron de sus registros entre 2023 y 2025 porque venció el término legal para exigirlas y señaló que ese procedimiento hace parte de la depuración contable que deben realizar las entidades públicas. También puso el monto del hallazgo en perspectiva: los COP 7.906 millones representan cerca del 0,06 % de los $12,5 billones que conformaban la cartera total del Distrito a diciembre de 2025.

Con ese argumento, la Secretaría sostiene que se trata de un caso puntual y no de un problema generalizado en su gestión de cobro.

Contraloría y Hacienda chocan por la gestión de las deudas

El punto central de la controversia no está en que las obligaciones hayan salido finalmente de los registros, sino en qué hizo Hacienda antes de que prescribieran. Mientras la Contraloría considera que hubo una gestión inadecuada y cuestiona que la depuración se realizara sin un análisis individual de las obligaciones, Hacienda responde que sí agotó acciones de cobro tanto persuasivas como coactivas.

La Secretaría agregó que, entre 2024 y julio de 2026, logró gestionar 2.408.963 pagos, por encima de los 2.292.924 registrados entre 2020 y 2023. En ese mismo periodo, aseguró haber recuperado COP 3,8 billones de cartera, una cifra cercana a los COP 3,9 billones recaudados durante los cuatro años anteriores.

Será ahora el trámite del hallazgo ante las autoridades competentes el que determine si las actuaciones señaladas por la Contraloría derivan en responsabilidades fiscales o disciplinarias.

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