Bogotá abre el primer alojamiento seguro para pacientes en recuperación: así funciona

Casa MAS Bienestar bienestar inaugurada en Rafael Uribe Uribe, Bogotá. Foto: Secretaría de Salud

En Bogotá, no todos los pacientes en recuperación cuentan con las condiciones adecuadas para permanecer en sus hogares. Pensando en estas barreras que afectan particularmente a adultos mayores, la Secretaría de Salud creó las casas MAS Bienestar, espacios de atención transitoria en salud. El primero está ubicado en el sector de Chircales, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue inaugurado este lunes 22 de diciembre.

El servicio está orientado a personas que se encuentran en proceso de recuperación y que no requieren hospitalización, pero tampoco cuentan con condiciones adecuadas para recibir atención domiciliaria. Esta es la primera de cuatro casas que el Distrito proyecta habilitar en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo funcionan?

La cartera de Salud distrital informó que este es un modelo que busca ofrecer una alternativa intermedia entre el hospital y el hogar, con atención cercana y acompañamiento permanente. De esta manera surgió la necesidad de crear un espacio especializado bajo un enfoque de hospitalización domiciliaria, con alojamientos temporales que cuentan con espacios adecuados para la recuperación física y emocional de los pacientes.

En estas casas, los usuarios recibirán atención de equipos interdisciplinarios que acompañan tanto a los pacientes como a sus familias durante el proceso. “El objetivo es brindar un lugar seguro y humano donde las personas puedan recuperarse sin los efectos físicos y emocionales que en muchos casos genera una hospitalización prolongada”, explicó Luis Alexander Moscoso, secretario de Salud encargado.

El funcionario añadió que este modelo permite organizar mejor los tiempos y espacios de atención, priorizando el bienestar integral, la nutrición y el apoyo emocional, al tiempo que optimiza el uso de los servicios de salud.

