Recicladores salen a protestar contra nuevo decreto de espacio público: las razones

La mañana de este lunes 22 de diciembre, la capital despertó con diversos bloqueos. La causa: un nutrido grupo de recicladores adelantó una protesta que puso entre las cuerdas la movilidad de algunas zonas de Bogotá, principalmente el norte. Detrás, estaría la aplicación de un decreto que regula su actividad y sería el detonante de la manifestación.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que desde las 6:00 de la mañana un grupo de cerca de 500 recicladores inició su desplazamiento desde la calle 100 hacia el centro de la ciudad, generando un bloqueo intermitente en uno de los costados de la Autopista Norte, en sentido norte-sur.

¿Por qué protestan los recicladores?

El gremio ve obstruida su función que ha ejercido durante años. Según varios líderes, el Decreto 014 de 2023, expedido en la administración de Claudia López, es el causante. Esta es una norma que profiere órdenes de Policía para reducir las afectaciones al ambiente y al espacio público derivadas de la inadecuada gestión de residuos sólidos en la ciudad.

“Es un decreto que vulnera el trabajo de la población recicladora. Desconoce las órdenes de amparo de la Corte. Nos están incautando nuestras herramientas de trabajo y también decomisan durante los operativos el material luego de haberlo recuperado de la basura y tenerlo listo para venderlo”, denunció Olga González, lideresa de Ecoalianza a El Espectador.

Establece, entre otras cosas, que la clasificación de residuos solo puede hacerse en lugares autorizados, como estaciones de clasificación y bodegas inscritas y vigiladas por la UAESP, y regula la disposición de bienes incautados o abandonados dentro del proceso de policía. Lo anterior, limita, a los ojos de los recicladores, sus funciones y los deja a un lado de la ecuación por la limpieza de la capital.

¿Qué dice la Alcaldía de Bogotá?

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero aseguró que la administración distrital ha mantenido un diálogo permanente con la comunidad recicladora. “Hemos buscado salidas siempre y lo seguiremos haciendo. Hay muchos recicladores que hacen las cosas bien y con quienes hacemos equipo”, señaló en su red social de X.

No obstante, advirtió que algunas prácticas relacionadas con la separación de residuos en el espacio público generan desorden. “La dinámica de separación de residuos en andenes o calles propicia en muchos casos regueros de basura y por eso aplicaremos la ley legítimamente para mejorar estas prácticas. La ciudadanía exige más orden en el espacio público y todos los actores debemos poner de nuestra parte”, dijo.

El funcionario fue enfático en que los bloqueos no son un mecanismo válido para forzar el diálogo. “Desde la administración siempre hemos estado dispuestos a conversar sin necesidad de incurrir en vías de hecho”, afirmó. Agregó que el pasado viernes la UAESP sostuvo un espacio de conversación con los recicladores y que el Distrito insiste en continuar con una mesa de trabajo durante esta semana.

