Jóvenes recién graduados podrán acceder a ofertas laborales en Bogotá: así puede postularse

Apenas empieza diciembre y, mientras muchos jóvenes celebran su grado, en Bogotá se abrió una ventana que podría cambiarles el comienzo de la vida laboral. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitó esta semana 691 vacantes, de las cuales 422 están dirigidas a bachilleres recién graduados, en empresas que buscan talento joven, incluidos puestos que no requieren experiencia laboral.

La convocatoria forma parte de la estrategia de empleabilidad del Distrito para facilitar el ingreso al mercado laboral justo en la transición entre colegio y vida profesional.

¿Para quiénes está dirigida esta oferta?

Del total de vacantes, 422 están reservadas para jóvenes bachilleres, un grupo que históricamente enfrenta barreras para acceder al empleo formal por la falta de experiencia.

Las otras vacantes están disponibles para personas con otros niveles de formación, según el perfil solicitado por las empresas participantes.

Esta estrategia busca facilitar que los recién graduados puedan iniciar su vida laboral sin trámites complejos ni cursos adicionales.

Vacantes para bachilleres recién graduados (422 cupos)

Estas vacantes corresponden a empresas que están contratando talento joven sin exigir experiencia previa para la mayoría de cargos.

Los perfiles solicitados incluyen:

Auxiliares operativos

Auxiliares de logística

Auxiliares de producción

Auxiliares de empaque

Auxiliares de ruta

Auxiliares de cargue

Auxiliares multiservicios

Auxiliares de alimentación

Auxiliares de cocina

Escalonadores

Operarios de producción

Taladores

Impulsadores

Estos cargos pertenecen a áreas como operación, logística, cocina, empaque y distribución, que suelen ser las puertas de entrada al mercado laboral para jóvenes recién graduados.

Vacantes para técnicos, tecnólogos y profesionales (269 cupos)

Además de las oportunidades para bachilleres, la Agencia Distrital de Empleo también abrió vacantes para jóvenes con formación técnica, tecnológica y profesional. Entre los cargos disponibles están:

Inspectores HSEQ

Diseñadores de ropa deportiva

Coordinadores HSE

Optómetras

Médicos generales

Auxiliares de enfermería

Mercaderistas

Jefes de psicometría

Coordinadores de talento humano

Analistas de crédito

Analistas contables

Analistas financieros

Analistas de comunicación

Analistas de SST

Operadores de call center

Programadores web

Técnicos electricistas con experiencia en telecomunicaciones

Agentes de soporte técnico

Estas vacantes aplican para personas recién tituladas o con poca experiencia.

Además, la Secretaria de desarrollo económico aclaró, que estas ferias no se realizan solo para jóvenes: cada semana se abren nuevas jornadas dirigidas también a adultos, profesionales, técnicos y personas con distintos perfiles y niveles de formación. El objetivo es ampliar las oportunidades laborales para toda la ciudadanía y fortalecer la conexión entre talento y empresas que están contratando en Bogotá.

¿Cómo postularse a las ofertas?

Los interesados deben:

Ingresar a www.bogotatrabaja.gov.co y crear o actualizar su hoja de vida.

Revisar las vacantes disponibles según su nivel educativo.

Aplicar directamente a través del portal.

Estar atentos al contacto por parte de las empresas, que realizan las entrevistas y procesos de selección de manera directa.

Atención presencial

La Agencia Distrital de Empleo habilitó cuatro sedes donde los jóvenes pueden recibir acompañamiento personalizado:

Chapinero: Carrera 13 # 65 – 10, segundo piso.

Toberín (Usaquén): Calle 165 # 7 – 52.

Restrepo (Antonio Nariño): Carrera 19 # 17 – 21 Sur.

San Cristóbal: Calle 21 Sur # 14A – 28.

En estos puntos se ofrece orientación, revisión de hoja de vida, preparación para entrevistas y enlace directo con empleadores.No se requieren intermediarios ni pagos. Toda la oferta es gratuita y oficial.

Servicios adicionales para los jóvenes

Además de la postulación, la Agencia Distrital de Empleo brinda sin costo:

Talleres de habilidades blandas

Entrenamiento para entrevistas

Apoyo psicosocial

Acompañamiento en la construcción de la hoja de vida

Recomendaciones para quienes aplican por primera vez

Llegar temprano si asiste a los puntos presenciales.

Llevar varias hojas de vida impresas.

Verificar que número de teléfono y correo estén actualizados.

Revisar los requisitos de cada vacante antes de postularse.

¿Por qué estas ferias son importantes?

La Secretaría de Desarrollo Económico recordó que este tipo de convocatorias hace parte de una estrategia para cerrar brechas de empleabilidad juvenil, especialmente entre los bachilleres sin experiencia, una de las poblaciones que enfrenta mayores obstáculos para ingresar al mercado laboral.

Para muchos recién graduados, estas vacantes representan la oportunidad perfecta de iniciar su vida laboral formalmente antes de finalizar el año.

