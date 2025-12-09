Bogotá registró 23 heridos por pólvora en velitas, seis menores hospitalizados

Según el Observatorio de Salud de Bogotá, en la noche del Día de Velitas se registraron 20 quemados con pólvora. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

El esperado puente festivo de velitas, lamentablemente, como sucede año tras año, de nuevo estuvo marcado por el uso extendido de pólvora que dejó a varias familias viviendo una tragedia por cuenta de la irresponsabilidad y la comercialización abierta de elementos pirotécnicos pese a las prohibiciones expresas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en lo que va corrido de este mes (hasta el 8 de diciembre), se han registrado 231 casos de personas quemadas con pólvora en el país, de las cuales 170 incidentes se registraron en la noche de velitas. Aunque se registra una reducción en el registro de lesionados con respecto al año anterior, las autoridades hacen un llamado ante las situaciones presentadas en los últimos días.

Durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, Bogotá registró 23 personas lesionadas por el uso de pólvora, según cifras preliminares con corte a las 4 p. m. del 8 de diciembre. Entre los afectados hay siete menores de 18 años. Del total de lesionados, catorce personas permanecen hospitalizadas, seis de ellas menores. Uno de los niños estaba acompañado por un adulto en estado de embriaguez, y diez de los lesionados adultos habían consumido alcohol en los momentos previos al accidente.

Los casos se concentraron principalmente en

Usme (5)

Engativá (5)

Bosa (4)

Suba (2)

Los Mártires (2)

San Cristóbal (2)

Chapinero (1)

Usaquén (1)

Kennedy (1)

Puente Aranda (1)

En lo que va de diciembre ya son 24 las personas quemadas con artefactos pirotécnicos en la ciudad, 23 durante el puente de velitas y una persona más durante los primeros días del mes.

Las autoridades sanitarias señalan que, pese a las campañas para desincentivar el uso de pólvora, la tendencia persiste.

A la fecha se registran 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 lesiones oculares y 3 amputaciones. Once casos ocurrieron durante la manipulación directa y diez entre observadores. Aunque la cifra de este año es alta, sigue por debajo de los registros recientes: en 2022 hubo 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el 8; en 2023, fueron 20 y 16, respectivamente.

La Secretaría de Salud mantiene activa una alerta preventiva y asegura que los hospitales —públicos y privados— están preparados para atender quemaduras, daños oculares, amputaciones e intoxicaciones. En casos que involucren menores, se garantiza acompañamiento psicosocial y restablecimiento de derechos. La entidad trabaja con varias agencias distritales y nacionales para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, además de reforzar campañas pedagógicas.

“Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias, cuidémonos y vivamos unas fiestas sin pólvora” señaló el secretario (e) de Salud, Luis Alexander Moscoso. El subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández Niño, agregó que “la prevención empieza en casa”.

¿Qué hacer si tengo un accidente con pólvora?

Si usted o alguna persona cercana sufre un accidente con pólvora, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de la Secretaría de Salud sobre lo que no debe hacer en caso se sufrir quemaduras o laceraciones similares:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

