Bogotá activa plan éxodo y retorno para más de dos millones de vehículos este puente festivo

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

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Con la llegada del puente festivo del Sagrado Corazón, la capital proyecta la salida de 1,13 millones de vehículos y el ingreso de otros 1,02 millones a Bogotá. Por esta razón, se activó un plan especial para gestionar la movilidad en los nueve corredores de acceso.

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Para atender esta demanda vehicular, el Distrito dispondrá de hasta 267 personas en vía, entre agentes civiles, policías de tránsito y guías de movilidad, quienes trabajarán apoyados por el Centro Estratégico de Movilidad y una red de más de 10.000 cámaras de monitoreo.

Además, se realizarán ajustes semafóricos, gestión de tráfico y seguimiento permanente en los principales puntos de ingreso y salida.

Operativos de control y pico y placa regional

Las autoridades también anunciaron 28 operativos de control durante el fin de semana, enfocados en prevenir conductas de riesgo como conducir en estado de embriaguez o exceder los límites de velocidad.

Para el retorno del lunes festivo se aplicará la medida de pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par, mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. podrán hacerlo los terminados en número impar. La restricción regirá en los nueve corredores de acceso a Bogotá.

Los controles estarán ubicados en los nueve corredores de acceso a la capital:

Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 13

Calle 80

Carrera Séptima

Avenida Boyacá – vía al Llano

Vía Suba – Cota

Vía La Calera

Vía a Choachí

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