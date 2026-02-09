Bogotá activa “Salvavidas al Empleo” para apoyar a micro y pequeñas empresas

Las micro y pequeñas empresas van a tener más plazos para el pago de IVA y renta. Foto: Archivo

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha la estrategia Salvavidas al Empleo, una medida temporal y focalizada que busca apoyar a las micro y pequeñas empresas durante la transición derivada del aumento del salario mínimo. El objetivo es proteger el empleo formal, prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad en la ciudad.

El programa contempla un incentivo económico por cada trabajador o trabajadora formal que devengue un salario mínimo. El monto del apoyo varía según el sexo registrado en la cédula: COP 800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y COP 700.000 para hombres.

El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que la estrategia responde a las dificultades que enfrentan las microempresas para mantener el empleo formal tras el ajuste del salario mínimo. Según indicó, el Distrito entregará 10.000 incentivos, con los que se espera apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas, con el fin de que los trabajadores beneficiados conserven sus puestos de trabajo.

Para acceder al incentivo, las empresas deben estar legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá, tener operación efectiva en la ciudad y pertenecer a sectores como

Alojamiento y servicios

Comercio y reparación de vehículos

Industrias manufactureras

Construcción

Actividades artísticas y de entretenimiento

Transporte y almacenamiento

Así puede aplicar

Las micro y pequeñas empresas interesadas no deben ser unipersonales y deben contar con al menos dos empleados formales. Los trabajadores postulados deben devengar un salario mínimo legal vigente. El incentivo tendrá topes por empresa: hasta cinco trabajadores en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas, con el fin de garantizar una focalización efectiva del apoyo.

La secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López, explicó que la medida busca anticiparse a los efectos del aumento del salario mínimo sobre el empleo formal y evitar impactos en el desempleo, la informalidad y el costo de vida.

Las inscripciones para el programa estarán abiertas hasta el 27 de febrero de 2026. Las empresas interesadas deberán diligenciar el formulario de inscripción (al cual puede acceder a través de este enlace) y presentar documentos como el RUT, contratos de trabajo, documentos de identidad de los empleados postulados y certificación bancaria. Durante marzo se notificará a las empresas habilitadas y los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril, una vez se verifique la información de aportes a seguridad social.

Con esta iniciativa, el Distrito busca fortalecer la sostenibilidad empresarial y proteger el empleo formal en Bogotá, en un contexto de ajustes económicos que impactan especialmente a las unidades productivas de menor tamaño.

