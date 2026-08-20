Apoyo de la Red hospitalaria de Bogotá tras el terremoto: han llegado seis pacientes

Bogotá mantiene activa su red hospitalaria para recibir pacientes trasladados desde Buenaventura y apoyar la atención de la emergencia nacional. Foto: Andrés Torres

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Bogotá mantiene activa su red hospitalaria para recibir a personas lesionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La Secretaría Distrital de Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, ha gestionado la recepción de 17 pacientes provenientes de Buenaventura, uno de los territorios donde la emergencia también afectó la infraestructura hospitalaria.

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Aunque el comunicado inicial de la entidad reportaba cuatro pacientes trasladados, la Secretaría precisó posteriormente que, al corte más reciente, seis ya habían llegado a Bogotá. Los demás continúan a la espera del traslado aéreo que coordina el Gobierno Nacional.

La tarea del Distrito consiste en ubicar previamente las camas y garantizar que los hospitales estén preparados para recibir a cada paciente, según la complejidad de su estado de salud.

Bogotá prepara camas para nuevos pacientes

Como parte del operativo, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) gestionó la asignación de camas para 12 pacientes que se espera trasladar desde Buenaventura.

La red pública y privada activó protocolos para disponer de unidades de cuidado intensivo, quirófanos y equipos interdisciplinarios, dependiendo de las necesidades médicas de quienes lleguen a la ciudad.

De ese grupo, ocho pacientes tienen prevista atención en la red pública distrital, específicamente en los hospitales Santa Clara, El Tunal y Meissen.

La red privada también participa en la operación. La Fundación Santa Fe de Bogotá recibió a dos pacientes que requerían valoración urgente, mientras el Hospital Universitario Nacional atendió a otras dos personas,

Traslados dependen del puente aéreo

La Secretaría aclaró que Bogotá gestiona la disponibilidad hospitalaria y coordina qué institución recibirá a cada paciente, pero el traslado desde las regiones depende de la operación que adelanta el Ministerio de Salud.

“Nosotros desde la Secretaría hacemos la gestión para que los reciban”, explicó la entidad. Por eso, aunque ya existe capacidad asignada para más personas, su llegada dependerá de la disponibilidad de los vuelos que permitan evacuarlas desde Buenaventura.

El Distrito mantiene activa la red asistencial y reserva capacidad para recibir nuevos pacientes si la emergencia lo requiere.

La medida cobra relevancia ante la magnitud de la tragedia: según el reporte más reciente del Gobierno Nacional, el terremoto deja 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Las autoridades advierten que el balance sigue siendo preliminar mientras continúan las verificaciones en los territorios afectados.

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