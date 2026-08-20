Carril preferencial en la calle 63: ¿cómo funciona y desde cuándo empiezan las multas?

El nuevo carril preferencial de la calle 63 busca darle prioridad a los buses y mejorar los tiempos de viaje de miles de usuarios. Foto: Movilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá puso en operación este 20 de agosto el nuevo carril preferencial de la calle 63, una medida con la que el Distrito busca darle prioridad al transporte público y mejorar los tiempos de viaje en uno de los principales corredores que conectan el oriente y el occidente de la ciudad.

Aunque la intervención está proyectada desde la avenida Caracas hasta la carrera 122, el primer tramo funcionará entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos. Cerca de 7.000 usuarios del transporte público se movilizan diariamente por este sector.

El carril operará las 24 horas, de lunes a domingo, y estará destinado prioritariamente a los buses. La intención es reducir las interferencias con otros vehículos y permitir una circulación más fluida del transporte público.

¿Quiénes pueden entrar al carril?

Los carros particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial tendrán restringida la circulación habitual por este espacio.

Sin embargo, podrán ingresar en casos puntuales: para girar a la derecha, acceder a predios o permitir el ascenso y descenso de pasajeros, excepto en las zonas destinadas a paraderos del SITP.

Los vehículos de emergencia deberán circular principalmente por el carril central. En condiciones de congestión podrán utilizar el preferencial si hay espacio disponible, están atendiendo una emergencia y mantienen activadas sus señales luminosas o sonoras.

Lea más: Del mural “Resistencia Chiquita” en el ICBF y el debate por el activismo infantil

Primero habrá comparendos pedagógicos

La implementación tendrá una etapa de adaptación antes de que comiencen las sanciones económicas.

Entre el 1 y el 20 de septiembre se impondrán comparendos pedagógicos a quienes incumplan las reglas del nuevo carril. A partir del 21 de septiembre comenzarán los comparendos sancionatorios.

Un corredor por el que se hacen 1,9 millones de viajes

Por la calle 63 se realizan cerca de 1,9 millones de viajes diarios y el 45,6 % corresponde al transporte público, según la Secretaría de Movilidad.

En este corredor circulan 46 rutas del SITP y, durante la hora de máxima demanda, más de 170 buses. La medida busca mejorar sus condiciones de circulación y reducir los tiempos de desplazamiento de quienes utilizan el sistema.

Además, el nuevo carril se suma a las acciones que adelanta Bogotá para responder a los cambios de movilidad derivados de obras como la Línea 1 del Metro y la troncal de la avenida 68.

Con esta intervención, la ciudad completa 143 kilómetros de carriles preferenciales distribuidos en nueve corredores, por los que se movilizan cerca de 620.000 personas cada día.

La apuesta ahora será medir si darle prioridad a los buses en la calle 63 permite hacer más eficientes los recorridos de miles de pasajeros sin trasladar los problemas de congestión al resto de la vía.

Lea más:Rescatan a niña de 5 años que estaba sola en un tercer piso en Bosa

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.