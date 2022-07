Bogotá: anuncian cambios en rutas zonales de Gran Granada, Salitre y Castilla

Imagen de referencia.

Desde esta semana el que se conocía como servicio zonal T31, que comprendía un recorrido de Gran Granada a Salitre Greco pasa a llamarse D211-K211, mientras que el servicio alimentador 8-3 Castilla modifica su recorrido, según indicó la empresa Transmilenio.

Sobre el primer punto, señala la información, cuando el vehículo se moviliza hacia Gran Granada llevará el nombre D211. En sentido contrario, cuando la ruta se dirige hacia Salitre El Greco se llamará K211.

Frente al horario de operación, la ruta prestará servicio de lunes a sábado, de 4:00 am a 11:00 pm y los domingos y festivos, de 5:00 am a 10:00 pm.

De otro lado, la ruta alimentadora 8-3 Castilla, que presta su servicio en la estación Banderas, modifica su recorrido y adiciona una parada en el barrio El Rincón de los Ángeles.

Es decir, el 8-3 Castilla se movilizará por el nuevo tramo comprendido por la carrera 78, la calle 8, la avenida Boyacá, para finalmente tomar la avenida Las Américas y arribar a la estación. Los horarios de servicio de la ruta son de lunes a sábado, de 4:00 a.m. a 12:30 a.m. y los domingos y festivos, de 4:00 a.m. a 11:30 p.m.

Adicionalmente, la empresa de transporte informó en su cuenta de Twitter que desde hoy, 18 de julio, se implementará el nuevo servicio zonal D212 Engativá Centro - Portal 80. “La ruta inicia su recorrido en la carrera 121 con calle 64b y transitará por la calle 63b, carrera 113b, calle 64 y 64d, carrera 105, 105f, 104 y en la calle 80 tomará la vía en sentido oriente hasta el puente peatonal, frente al Portal 80″, explica.

En sentido Engativá Centro, la ruta abarcará el sector del barrio Madrigal, la calle 75, la 72, las carreras 105f y 105 y continuará por las calles 63, 64d, la transversal 113f y finalizará en el Centro Comercial Muisca.

¡Atención usuarios del componente zonal!



Desde este lunes 18 de julio entra en operación el nuevo servicio D212 Engativá Centro - Portal 80.



Ante los cambios y las nuevas rutas en operación, la empresa Transmilenio invita a los usuarios a “planear su viaje y ver recorridos en tiempo real desde nuestra aplicación TransMiApp; también consultar más información en www.transmilenio.gov.co”.

