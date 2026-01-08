Suben precios de licencias y trámites de tránsito en Bogotá para 2026: conozca las tarifas

La Secretaría de Movilidad recomienda revisar la vigencia de la licencia, verificar que los centros estén autorizados y tener claridad sobre las tarifas antes de iniciar cualquier trámite. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado

Desde el 1 de enero de 2026, los trámites de tránsito en Bogotá son más costosos. El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional impactó directamente los valores de licencias de conducción, matrículas, traspasos, comparendos, grúas y patios, que ya rigen en la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad y la Ventanilla Única de Servicios (VUS) informaron que los ajustes se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), por lo que afectan tanto a quienes adelantan trámites por primera vez como a quienes deben renovarlos o enfrentar sanciones.

Nuevos precios de las licencias de conducción

Uno de los trámites más consultados por los conductores es la licencia de conducción. Para 2026, los valores quedaron así:

Expedición de licencia para automóvil: $329.800

Expedición de licencia para motocicleta: $272.700

Renovación de licencia para carro: $151.500

Renovación de licencia para moto: $266.400

Estos montos incluyen el aporte distrital, la tasa del Ministerio de Transporte y la sobretasa del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Otros trámites asociados:

Cambio de licencia por mayoría de edad: Carro: $272.700 Moto: $215.600

Duplicado de licencia: Carro: $266.400 Moto: $209.300



A estas cifras se suman los costos de exámenes médicos, cursos en Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y evaluaciones en Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), lo que puede elevar el valor total del trámite hasta cerca de un millón de pesos.

Matrículas, placas y traspasos también subieron

Los trámites relacionados con vehículos nuevos y usados también tuvieron incrementos:

• Matrícula de automóvil: $708.200

• Matrícula de motocicleta: $420.700

• Cambio de placas:

• Carro: $407.400

• Moto: $292.500

Otros valores actualizados:

• Traspaso de moto: $145.400 + 1 % de retefuente

• Traspaso de carro: $260.300 + 1 % de retefuente

• Duplicado de placas:

• Carro (dos placas): $429.100

• Moto (una placa): $161.300

• Inscripción en el Runt: $22.100

La Secretaría de Movilidad aclaró que estas tarifas aplican en Bogotá, aunque suelen servir como referencia para otros municipios.

Grúas y patios: uno de los costos más altos

El aumento también se reflejó en los servicios de grúa y patios, que se activan cuando un vehículo es inmovilizado por infringir las normas de tránsito.

Tarifas de grúa en 2026:

Patinetas con o sin motor: $70.100

Motocicletas: $245.200

Vehículos livianos: $268.500

Vehículos medianos: $408.600

Vehículos pesados: $601.200

Tarifas de patios (primeros tres días):

Vehículos pesados: $465.200, $486.800 y $558.000

Vehículos livianos y medianos: $167.600, $175.100 y $200.800

Motocicletas: $54.300, $75.300 y $118.500

A partir del cuarto día, los valores se liquidan por día adicional y disminuyen de forma progresiva.

Comparendos: multas que superan los $600.000

Las infracciones más comunes también subieron de precio en 2026:

Estacionar en sitios prohibidos: $633.200

Exceder el límite de velocidad: $633.200

Circular sin revisión técnico-mecánica: $633.200, con inmovilización

Si el conductor paga a tiempo, puede acceder a descuentos:

50 % si paga dentro de los primeros cinco días hábiles

25 % si paga entre el día 6 y el 20

Otras sanciones:

Pasarse un semáforo en rojo o una señal de pare: $1.266.100

Conducir bajo los efectos del alcohol: Grado I: hasta $7.596.800 Grado II: hasta $15.194.100 Grado III o negarse a la prueba: hasta $60.776.500, además de suspensión de la licencia e inmovilización del vehículo.



Requisitos para sacar o renovar la licencia

Para obtener la licencia de conducción en Bogotá es obligatorio:

Estar inscrito en el Runt

No tener multas pendientes

Aprobar exámenes médicos en un CRC autorizado

Realizar el curso en un CEA habilitado

Presentar documento de identidad

Pagar los derechos del trámite

La edad mínima es de 16 años para licencias particulares.

Recomendaciones para evitar sobrecostos

La Secretaría de Movilidad recomienda revisar la vigencia de la licencia, confirmar que los centros estén autorizados y planear los trámites con anticipación. En casos de inmovilización, actuar rápido puede evitar que los costos de patios y grúa se acumulen.

Toda la información oficial sobre tarifas y procedimientos está disponible en la Ventanilla única de Servicios ventanillamovilidad.com.co donde los ciudadanos pueden consultar valores, agendar citas y adelantar trámites.

Con estos ajustes, el 2026 comienza con un llamado claro para los conductores: cumplir las normas y anticipar los trámites puede marcar la diferencia entre un gasto controlado y un golpe fuerte al bolsillo.

