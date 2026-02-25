Bogotá arranca obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo con millonaria inversión

El Bronx Distrito Creativo se desarrolla en dos fases. En la primera se entregarán la plazoleta sobre la avenida Caracas, la Facultad de Medicina restaurada y espacios destinados a la circulación y comercialización de emprendimientos. Estos espacios también permitirán presentaciones de artes vivas, música, teatro y exposiciones. Foto: Juan Camilo Parra

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la empresa de renovación urbana de Bogotá, RenoBo, oficializó el inicio de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo, tras la firma del acta con el consorcio encargado. Este hito marca un nuevo avance en uno de los proyectos de renovación urbana más relevantes del centro de la ciudad.

¿Qué incluye esta fase del proyecto?

La etapa II contempla la construcción de infraestructura cultural y urbana clave. Entre las principales obras se encuentran dos niveles de sótanos destinados a parqueaderos, una plazoleta abierta al público y un sistema de conexión vertical con escaleras y ascensor.

La esquina redonda

Uno de los elementos centrales de esta fase será la intervención del edificio Esquina Redonda, la única estructura que permanece en pie de la antigua calle del Bronx.

El proyecto contempla su reforzamiento estructural y restauración, con el objetivo de convertirlo en un espacio para visibilizar el saber comunitario, los oficios y las prácticas culturales del sector.

La iniciativa busca integrar a la comunidad como actor clave en la protección del patrimonio y en la construcción de memoria del lugar.

Inversión y dimensiones del proyecto

La etapa II cuenta con un presupuesto estimado de 46.286 millones de pesos. El desarrollo se ejecutará en un área total de 8.272 metros cuadrados, de los cuales más de 7.200 corresponden a áreas construidas en sótanos. Además, cerca de 193 metros cuadrados estarán destinados a los sistemas de conexión interna del complejo.

Avance del proyecto

El inicio de esta nueva fase se da en paralelo con la etapa I, que ya alcanza un avance cercano al 94 %. Esta primera fase incluye la restauración de edificios patrimoniales y la adecuación de espacios como la plazoleta sobre la avenida Caracas y “La Milla”, proyectada como la primera calle techada de Bogotá para actividades culturales.

