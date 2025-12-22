Bogotá avanza en la renovación de TransMilenio con 269 nuevos buses eléctricos

Avanza en la licitación de 269 vehículos 100 % eléctricos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Bogotá da un nuevo paso en su transición hacia un transporte público más sostenible. La apuesta de la ciudad por una movilidad más limpia avanza con la publicación, por parte de TransMilenio, de los pliegos definitivos de la licitación que permitirá incorporar 269 buses 100 % eléctricos al sistema.

El proceso no contempla únicamente la compra de los vehículos, sino también el desarrollo de la infraestructura de recarga y de los sistemas energéticos necesarios para su operación, en un proyecto que marca un hito para la movilidad eléctrica en el país.

¿Cómo será la nueva flota eléctrica?

La licitación contempla la llegada de 269 buses eléctricos, distribuidos de la siguiente manera:

157 buses articulados

112 buses biarticulados

Estos vehículos reforzarán la operación troncal del sistema y estarán destinados a corredores estratégicos, con el objetivo de aumentar la capacidad, mejorar los tiempos de viaje y reducir el impacto ambiental del transporte público en la ciudad.

Infraestructura de recarga: dos patios estratégicos

El concesionario que se adjudique el contrato no solo deberá suministrar los buses, sino también encargarse del diseño, instalación y mantenimiento de la infraestructura de recarga eléctrica en dos puntos clave del sistema:

Patio-Portal El Vínculo, ubicado en Soacha, y el Patio Calle Sexta, en Bogotá.

A esto se suma la implementación de un Sistema de Gestión de Energía, una herramienta esencial para optimizar el consumo eléctrico y asegurar una operación eficiente, estable y continua de la nueva flota.

La magnitud del cambio

La licitación de la Fase VI se suma a un proceso que Bogotá viene construyendo desde hace varios años para transformar su sistema de transporte masivo.

La incorporación progresiva de buses eléctricos en TransMilenio ha demostrado impactos concretos: reducción significativa de emisiones contaminantes, menor ruido en los corredores troncales y una operación más eficiente frente a tecnologías tradicionales.

En procesos anteriores, la ciudad ya había avanzado en la compra de flota eléctrica, con beneficios ambientales medibles y ahorros operativos en el mediano plazo.

En esa línea, la nueva licitación refuerza una tendencia clara: apostar por tecnologías que, aunque requieren una inversión inicial mayor, reducen costos de operación y mantenimiento con el paso de los años, al tiempo que disminuyen la huella ambiental del sistema.

La Fase VI representa un salto en escala frente a etapas anteriores. No solo por el número de buses —269 vehículos eléctricos entre articulados y biarticulados— sino por el respaldo financiero que tiene el proyecto, con una cofinanciación de $1,5 billones y la participación directa del Gobierno Nacional. A esto se suma la infraestructura de recarga y gestión energética, que busca asegurar que la transición no sea solo tecnológica, sino operativa y sostenible en el tiempo.

En un contexto de crecimiento de la demanda de transporte y de presión ambiental sobre la ciudad, este proceso consolida a Bogotá como uno de los referentes nacionales en electromovilidad y explica por qué la renovación de la flota de TransMilenio se ha convertido en una de las apuestas centrales de la política de movilidad de la capital.

Beneficios operativos, sociales y ambientales

La entrada en operación de estos buses eléctricos tendrá impactos directos en el sistema y en la experiencia de los usuarios:

Más capacidad: la flota troncal pasará de 2.202 a 2.471 buses, lo que representa un aumento del 12 % en la oferta, equivalente a 50.300 nuevos cupos.

Mayor eficiencia: se estima una reducción de 16 horas al año por pasajero en tiempos de viaje.

Equidad de género: la participación femenina en labores de operación y mantenimiento crecerá del 10,1 % al 16,2 %.

Sostenibilidad: se evitarán más de 353.760 toneladas de CO₂ en 15 años de operación, un impacto comparable a plantar árboles en un área 57 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar.

Eficiencia económica: el costo total de propiedad será 9 % menor y los costos de operación 21 % más bajos frente a la tecnología a gas natural.

Integración regional: la flota fortalecerá troncales clave como la Avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión NQS–Soacha.

Respaldo financiero y apoyo del Gobierno Nacional

La llegada de esta nueva flota eléctrica cuenta con un respaldo financiero sólido. El proyecto se apoya en un Convenio de Cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y TransMilenio, lo que asegura los recursos necesarios para su ejecución. Además, fue declarado de importancia estratégica a través del CONPES 4168 de 2025.

El convenio tiene un valor total de $1,5 billones, financiados en un 62,4 % por la Nación y un 37,5 % por el Distrito.

Importante destacar que, es la primera vez que el Gobierno Nacional cofinancia una flota eléctrica para un sistema de transporte masivo en Colombia, un paso clave en la política de movilidad sostenible del país.

Un nuevo esquema para hacer más eficiente la compra de buses eléctricos

La Fase VI de TransMilenio se adelanta con un modelo que separa la compra de los buses de su operación diaria. Esto significa que una empresa se encarga de proveer la flota y otra de operarla, una fórmula que, se espera, dote al sistema de un mayor control sobre los costos y manejo los recursos.

Este esquema también abre la puerta a que participen empresas especializadas en cada parte del proceso, lo que aumenta la competencia y ayuda a que el sistema obtenga mejores condiciones técnicas y económicas para la ciudad.

Fechas clave del proceso licitatorio

El proceso de selección avanza con un cronograma ya establecido, que marca las principales etapas de la licitación para la nueva flota eléctrica de TransMilenio. Estas son las fechas que deben tener en cuenta los interesados:

• 23 de diciembre de 2025: audiencia de riesgos y aclaración de los pliegos, programada para las 9:00 a. m.

• 21 de enero de 2026: plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones definitivo.

• 18 de febrero de 2026: publicación de las respuestas a las observaciones recibidas.

-17 de abril de 2026: audiencia pública de adjudicación del contrato.

El Vínculo, el patio que impulsará la expansión

Uno de los ejes centrales del proyecto será el Patio-Portal El Vínculo, ubicado en Soacha. Este espacio se convertirá en la base operativa de la nueva flota eléctrica y hace parte de la extensión de la troncal NQS–Soacha, una de las conexiones estratégicas del sistema.

El patio cuenta con la autorización de la Empresa Férrea Regional y operará bajo la gestión de TransMilenio, lo que permitirá consolidar la expansión del servicio hacia el sur del área metropolitana.

