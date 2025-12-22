RenoBo busca predios industriales para proyectos de reúso en la Zona Industrial de Bogotá

Reúsa y Revitaliza, busca atraer proyectos de vivienda, comercio, equipamientos mixtos e industrias creativas a partir del reúso de infraestructuras con alto potencial hoy en desuso o abandono. El programa se inscribe en la Actuación Estratégica ZIBo, recientemente adoptada, y se concentra en un polígono de 106,43 hectáreas dentro de las 541 hectáreas que conforman esta zona occidente de la ciudad. Foto: ReNoBo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), anunció una convocatoria dirigida a propietarios y desarrolladores interesados en intervenir antiguas edificaciones industriales en la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), el ambicioso proyecto del Distrito que busca cambiarle la cara a la antigua zona industrial y transformarla en un sector moderno, verde y sostenible con proyectos de renovación y revitalización urbana.

Le puede interesar: Utopías posindustriales: así se imagina Bogotá el futuro de ZIBO

La iniciativa, denominada Reúsa y Revitaliza, busca atraer proyectos de vivienda, comercio, equipamientos mixtos e industrias creativas a partir del reúso de infraestructuras con alto potencial hoy en desuso o abandono. El programa se inscribe en la Actuación Estratégica ZIBo, recientemente adoptada, y se concentra en un polígono de 106,43 hectáreas dentro de las 541 hectáreas que conforman esta zona occidente de la ciudad.

Según RenoBo, el área seleccionada reúne un conjunto de edificaciones industriales levantadas principalmente desde los años sesenta, reconocibles por sus chimeneas, fachadas de ladrillo y grandes naves. Para el Distrito, estas estructuras representan tanto un activo urbano como un desafío: conservar la memoria productiva del sector sin frenar la transformación de un suelo que ha perdido protagonismo industrial.

La convocatoria está abierta a propietarios de predios ubicados en el polígono definido y a desarrolladores que busquen impulsar proyectos considerados estratégicos. Los participantes podrán acceder a acompañamiento técnico y a los incentivos normativos previstos en la Actuación Estratégica, en un esquema que apuesta por la articulación entre el sector público y privado.

Para realizar la inscripción, debe ingresar a este enlace y seguir las indicaciones requeridas.

El programa

El programa plantea dos tipos de intervención.

El primero es el reúso integral de edificaciones, que permite adaptar estructuras existentes para nuevos usos habitacionales, comerciales, culturales o tecnológicos.

El segundo es el reúso de fachadas, una figura que prioriza la conservación de la imagen exterior del edificio mientras se desarrollan nuevas edificaciones en su interior.

Más allá de los resultados iniciales de la convocatoria, el reto de ZIBo sigue siendo convertir un antiguo enclave industrial en un tejido urbano diverso sin repetir procesos de renovación que, en otros sectores de la ciudad, han derivado en alzas del suelo y desplazamiento de actividades tradicionales, por ejemplo.

Entre tanto, la apuesta por el reúso adaptativo busca marcar una diferencia, aunque su impacto real dependerá, entre otros grandes retos, de la capacidad de integrar a los actores que históricamente han ocupado la zona.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.