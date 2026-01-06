Bogotá busca reducir retrasos en obras: IDU y CAF sellan alianza para fortalecer la gestión

El director del IDU, Orlando Molano, firmando el acuerdo de cooperación junto al delegado de la CAF. Foto: IDU

En un intento por corregir fallas estructurales en la planeación de las obras públicas, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDU, firmó un importante convenio de cooperación internacional en las últimas horas.

Se trata de un acuerdo de cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que buscará fortalecer institucionalmente al Instituto y mejorar la forma en que se diseñan y estructuran los proyectos de movilidad y espacio público en la ciudad.

El acuerdo, que cuenta con recursos por USD 562.000, apunta a uno de los cuellos de botella más críticos de la infraestructura en Bogotá, que no es otro que la mala estructuración de los proyectos, una de las principales causas de retrasos, sobrecostos y ajustes durante la ejecución de las obras civiles.

Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, la alianza responde a una directriz directa del alcalde Carlos Fernando Galán, orientada a pensar la ciudad en el largo plazo.

“Firmamos un convenio que nos va a permitir con la CAF tener una alianza que nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra ciudad. El alcalde nos ha dado la instrucción de buscar mecanismos y alianzas como esta, pensando en una ciudad proyectada a 50 y 100 años”, aseguró Molano.

La cooperación técnica se desarrollará a partir de cinco componentes clave, entre los que se destacan la identificación de buenas prácticas nacionales e internacionales, la revisión de los modelos de elaboración de presupuestos y la implementación de nuevos esquemas integrales de gerencia para la estructuración de los proyectos de infraestructura que lidera el IDU.

Desde la CAF, el respaldo al convenio se traduce en una apuesta por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de obras mejor planeadas. Rodrigo Peñailillo, representante del banco en Colombia, señaló que el acuerdo permitirá fortalecer las capacidades técnicas del IDU, especialmente en aspectos relacionados con estructuración, tiempos y calidad de ejecución.

Uno de los objetivos centrales del convenio es reducir desde la planeación los retrasos históricos en la entrega de proyectos de infraestructura, una problemática recurrente que ha afectado tanto la movilidad como el uso del espacio público en la capital. En ese sentido, también se espera que el trabajo conjunto permita identificar nuevos esquemas de articulación interinstitucional y mejorar la factibilidad, estudios y diseños de las obras.

La alianza tendrá una duración de un año y medio y se consolida como uno de los hitos del actual gobierno distrital para fortalecer institucionalmente al IDU, en un momento clave para la ejecución de grandes proyectos urbanos que marcarán el rumbo de la ciudad en las próximas décadas.

