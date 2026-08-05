Bogotá celebrará su cumpleaños con ‘Bici Cine’ el próximo jueves: conozca el recorrido

La Ciclovía Nocturna recorrerá la carrera Séptima entre las calles 12 y 60 como parte del Festival de Verano 2026. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

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Bogotá continuará celebrando sus 488 años con una jornada que unirá deporte, cultura y movilidad sostenible. Este jueves 6 de agosto, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizará ‘Bici Cine’, una actividad gratuita que incluirá recorridos en bicicleta desde diferentes puntos de la ciudad y una función de cine al aire libre en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

La iniciativa hace parte de la programación del Festival de Verano 2026 y busca promover el uso de la bicicleta mientras los participantes recorren algunos sectores de la capital antes de llegar al punto de encuentro.

Los ciclopaseos comenzarán a partir de las 12:30 p. m. y estarán guiados por la Escuela de la Bici del IDRD. Los recorridos partirán desde distintos puntos del norte y sur de Bogotá para encontrarse entre la 1:30 p. m. y la 1:45 p. m. en el Parque Nacional.

En el norte, las salidas serán desde Parque Fontanar, Parque San Andrés y Parque Villemar, integrando a participantes de sectores como La Gaitana, Villa Luz, Atahualpa, Alfonso López y Hippies.

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En el sur, los recorridos iniciarán en Parque Timiza, la estación Banderas de Transmilenio y el Parque El Tunal, reuniendo a ciclistas de Estancia, Porvenir, Campo Verde, Cayetano, Nuevo Muzú, Quiroga, San Carlos y Villa Mayor. Además, a las 12:45 p. m., partirá un recorrido directo desde el Parque Velódromo.

A las 2:00 p. m. se proyectará una película al aire libre en el Parque Nacional, con el propósito de generar un espacio de encuentro alrededor de la ciudad y sus habitantes.

Al finalizar la función, los asistentes continuarán el recorrido hasta la Plaza de Bolívar, donde se tomará la fotografía oficial de la jornada como cierre de la actividad.

Según el IDRD, la programación concluirá hacia las 5:00 p. m.. La entidad invitó a la ciudadanía a consultar previamente los horarios, puntos de salida y posibles ajustes operativos a través de los canales oficiales del Festival de Verano 2026.

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