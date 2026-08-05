“Peor que la pandemia”: secretario de Salud critica gestión del Gobierno Petro

Secretario de Salud de Bogotá, en entrevista Foto: Óscar Pérez

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En medio del lanzamiento de la nueva Casa de Justicia de Bosa, el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, lanzó este miércoles una fuerte crítica a la gestión del Gobierno del presidente Gustavo Petro frente al sistema de salud. A pocas horas de finalizar la actual administración nacional y del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, previsto para el 7 de agosto, el funcionario aseguró que las decisiones adoptadas durante los últimos cuatro años generaron incertidumbre en el sector, desincentivaron la inversión y profundizaron una crisis que, según afirmó, fue “peor que la pandemia”.

“Ha sido una crisis profunda, una crisis que gracias a Dios ya termina este periodo (…). Ha sido peor que la misma pandemia que nos tocó manejar”, afirmó Bermont.

El secretario sostuvo que el Gobierno Nacional promovió cambios al sistema de salud sin garantizar, a su juicio, su funcionamiento mientras avanzaban las propuestas de reforma.

“Un Gobierno Nacional que dijo: ‘Hay que cambiar el sistema’, sin tener verdaderamente un plan claro y que no sostuvo el sistema mientras ejecutaba las propuestas que desarrollaba. Descuidó el sistema de salud completamente”, señaló.

Según Bermont, esa incertidumbre hizo que se frenaran las inversiones en infraestructura y tecnología para la atención médica.

“Hoy no vemos camas nuevas en ninguna parte del país. Hoy no vemos tecnología nueva. Colombia se frenó en estos cuatro años y eso generó un caos porque las necesidades de la ciudadanía sí avanzan”, aseguró.

El funcionario también afirmó que las dificultades financieras del sistema derivaron en el cierre de servicios de salud, especialmente en municipios y ciudades intermedias, lo que ha incrementado la presión asistencial sobre Bogotá.

“Todos los cierres de servicios que se dan en el país terminan llegando a Bogotá para que intentemos responder”, manifestó.

De acuerdo con Bermont, el 17 % de las camas hospitalarias ocupadas actualmente en la capital corresponden a pacientes provenientes de otras regiones, quienes llegan en busca de atención debido al cierre de servicios o a la falta de capacidad instalada en sus territorios.

Para responder a esa demanda, explicó, el Distrito ha fortalecido estrategias como la hospitalización en casa.

“Ayer teníamos 1.540 personas hospitalizadas en casa, más de 120 personas en los servicios sociosanitarios y más de 100 en las Casas Más Bienestar. Lo que hemos buscado son estrategias para tener mayor capacidad de atender a la gente, no solo de Bogotá, sino de todo el país”, indicó.

Bogotá ya había advertido sobre la crisis

Las declaraciones de Bermont se producen en medio de una crisis que desde hace meses viene afectando la prestación de los servicios de salud en la capital. Como ha documentado El Espectador, a comienzos de 2026 la Secretaría Distrital de Salud advirtió que el sistema enfrentaba un déficit patrimonial cercano a $15 billones, acompañado de un aumento en las quejas de los usuarios por demoras en la entrega de medicamentos, citas con especialistas y autorizaciones.

El Distrito también ha alertado sobre el crecimiento de la cartera de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, impulsado principalmente por las deudas de las EPS.

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El 24 de junio, Bermont informó que las deudas de las EPS con la red pública hospitalaria de Bogotá ya ascendían a $417.189 millones, con corte al 30 de abril de 2026, y pidió por quinta vez la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“La situación de nuestras subredes de salud en Bogotá se torna cada día más compleja por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas. A 30 de abril la deuda suma $417 mil millones. Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30 % de lo facturado”, escribió entonces el secretario en su cuenta de X.

La advertencia estuvo respaldada por una comunicación oficial enviada el 23 de junio al superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, en la que la Secretaría explicó que la cartera de las EPS con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud pasó de $172.475 millones en 2023 a $417.189 millones con corte a abril de 2026, un incremento del 142 %. Según el documento, esta situación compromete la liquidez de los hospitales públicos, dificulta el pago del talento humano, la adquisición de medicamentos e insumos, la reposición de tecnología y la continuidad de los servicios.

“Las soluciones no son con una varita mágica”

Bermont sostuvo que el reto para el próximo Gobierno será recuperar la confianza en el sistema y construir soluciones de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, las EPS, los prestadores y los usuarios.

“Esto no es con una varita mágica. La ministra no va a poder llegar a decir: ‘Esto se resuelve así’. Tenemos que construir las soluciones con la gente, con los territorios y escuchando a todos los actores del sistema para encontrar las mejores respuestas a una problemática tan profunda como la que nos dejaron”, concluyó.

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