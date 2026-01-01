Bogotá cerró 2025 con menos homicidios: balance de la Policía en diciembre y Año Nuevo

Operativos de seguridad en Bogotá dejaron en 2025 más de 28.000 capturados. Foto: Secretaría de Seguridad

Por segundo año consecutivo, Bogotá registra una reducción importante de delitos en fiestas de fin de año. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, entre las 6:00 p. m. del 31 de diciembre y las 6:00 a. m. del 1 de enero, los homicidios en la ciudad se redujeron en un 50 % frente al mismo periodo del año anterior, con cuatro casos menos. La mayoría de estos hechos estuvieron asociados a riñas, principalmente con el uso de arma blanca

En cuanto a la atención de emergencias, la Policía informó que durante este periodo se recibieron 27.780 llamadas a la línea 123. De estas, 2.148 correspondieron a reportes por riñas, 155 a personas lesionadas y 1.676 a quejas por ruidos molestos, una de las principales causas de requerimientos ciudadanos durante las celebraciones de fin de año.

Balance de seguridad en diciembre

El balance de seguridad de todo el mes de diciembre también mostró resultados favorables. La Policía reportó una reducción del 17 % en los homicidios, lo que representa 20 casos menos en comparación con diciembre de 2024. De acuerdo con las autoridades, diciembre de 2025 se convirtió en el mes con menos homicidios registrados desde 2013, según los datos históricos disponibles.

Durante ese mismo mes, se registraron 37 homicidios asociados a hechos de intolerancia, que representaron el 39 % del total, nuevamente vinculados en su mayoría a riñas. En el marco del Plan Navidad, la Policía incautó 36 armas de fuego y realizó 741 capturas por diferentes delitos en la capital.

En relación con el uso de la línea de emergencias, la institución señaló que durante la temporada decembrina y el cierre de año se presentó una reducción cercana a 4.000 llamadas frente al mismo periodo de 2024. Asimismo, en operativos de control se incautaron 3.256 kilogramos de pólvora, lo que representa una disminución del 46 % respecto al año anterior.

Finalmente, la Policía destacó que durante todo 2025 los homicidios en Bogotá registraron una reducción del 4 %, con descensos significativos en localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Usme y Santa Fe. En el mismo periodo, el delito de hurto también mostró una disminución superior al 5 %, según el balance entregado por la institución.

