Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante los primeros días de 2026

Movilidad en Bogotá. Este es el calendario de pico y placa para enero de 2026.

Bogotá arranca el 2026 con novedades en la movilidad. La Alcaldía dio a conocer cómo operará el pico y placa para vehículos particulares durante enero. Aunque la restricción seguirá bajo el esquema de placas pares e impares, habrá excepciones en los primeros días del año.

La administración confirmó que la restricción seguirá vigente durante todo enero, de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. En la ciudad, los automotores solo pueden circular según el último dígito de su placa: en días impares circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; en días pares, los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida no aplicará en los dos primeros días del año por ser festivo o por decisión de la Alcaldía, de esta manera este 1 y 2 de enero de 2026 son días sin restricción.

Además, la administración recordó que en los puentes festivos, como el 12 de enero, se activará el pico y placa regional para controlar los ingresos a la capital por los principales corredores viales.

Calendario pico y placa mes de enero 2026

Semana del 5 al 11 de enero

Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de enero : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Semana del 12 al 18 de enero

Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.

Martes 13 de enero : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Semana del 19 al 23 de enero

Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 20 de enero : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Semana del 26 al 30 de enero

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 27 de enero : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

