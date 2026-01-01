Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante los primeros días de 2026

Escucha este artículo
Bogotá arranca el 2026 con novedades en la movilidad. La Alcaldía dio a conocer cómo operará el pico y placa para vehículos particulares durante enero. Aunque la restricción seguirá bajo el esquema de placas pares e impares, habrá excepciones en los primeros días del año.
La administración confirmó que la restricción seguirá vigente durante todo enero, de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. En la ciudad, los automotores solo pueden circular según el último dígito de su placa: en días impares circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; en días pares, los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.
La medida no aplicará en los dos primeros días del año por ser festivo o por decisión de la Alcaldía, de esta manera este 1 y 2 de enero de 2026 son días sin restricción.
Además, la administración recordó que en los puentes festivos, como el 12 de enero, se activará el pico y placa regional para controlar los ingresos a la capital por los principales corredores viales.
Calendario pico y placa mes de enero 2026
Semana del 5 al 11 de enero
- Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 8 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Semana del 12 al 18 de enero
- Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.
- Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 14 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Semana del 19 al 23 de enero
- Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 23 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Semana del 26 al 30 de enero
- Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
