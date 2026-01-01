Logo El Espectador
Bogotá

Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante los primeros días de 2026

La medida no aplicará en los primeros días del año por ser festivos o por decisión de la administración distrital. Así quedó el calendario del mes.

Redacción Bogotá
01 de enero de 2026 - 03:06 p. m.
Movilidad en Bogotá. Este es el calendario de pico y placa para enero de 2026.
Movilidad en Bogotá. Este es el calendario de pico y placa para enero de 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Bogotá arranca el 2026 con novedades en la movilidad. La Alcaldía dio a conocer cómo operará el pico y placa para vehículos particulares durante enero. Aunque la restricción seguirá bajo el esquema de placas pares e impares, habrá excepciones en los primeros días del año.

La administración confirmó que la restricción seguirá vigente durante todo enero, de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.. En la ciudad, los automotores solo pueden circular según el último dígito de su placa: en días impares circulan los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5; en días pares, los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

La medida no aplicará en los dos primeros días del año por ser festivo o por decisión de la Alcaldía, de esta manera este 1 y 2 de enero de 2026 son días sin restricción.

Además, la administración recordó que en los puentes festivos, como el 12 de enero, se activará el pico y placa regional para controlar los ingresos a la capital por los principales corredores viales.

Calendario pico y placa mes de enero 2026

Semana del 5 al 11 de enero

  • Lunes 5 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 6 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 7 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 8 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 9 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

Semana del 12 al 18 de enero

  • Lunes festivo 12 de enero: aplica la medida de pico y placa regional.
  • Martes 13 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 14 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 15 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 16 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Semana del 19 al 23 de enero

  • Lunes 19 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 20 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 21 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 22 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 23 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.

Semana del 26 al 30 de enero

  • Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 30 de enero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

