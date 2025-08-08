Bogotá completa ciclovía de 17 horas y espera confirmación de Récord Guinness

Se estima que más de 1.8 millones de personas participaron en la histórica jornada, que arrancó a las 7:00 a.m. y finalizó a las 12:00 de la noche. Foto: EFE - Carlos Ortega

A pesar de la lluvia y el frío que acompañaron la jornada, cientos de miles de bogotanos salieron a las calles este 7 de agosto para participar en el intento de establecer el Récord Guinness por la jornada de ciclovía más larga del mundo, con 17 horas de duración.

Para lograr el objetivo, la tradicional ciclovía de la ciudad —que normalmente se realiza los domingos y festivos— ofreció en esta ocasión una jornada extendida y nocturna (de 7:00 a. m. a 12:00 de la noche), con el fin de batir el récord mundial y continuar consolidando a la capital como un referente global de la bicicleta.

Así las cosas, y de acuerdo con la Alcaldía, pasadas las 9:30 p. m., cuando aún faltaban dos horas y media para que finalizara la jornada, 1.894.682 personas ya habían participado en las 11 rutas habilitadas por la Secretaría de Movilidad para el desarrollo del evento recreo-deportivo.

Lista de rutas

Avenida Boyacá (calle 170 a carrera 24, altura Parque El Tunal).

Carrera 7.ª (calle 116 a Av. 1.ª de Mayo)

Carrera 9.ª (calle 170 a calle 116)

Carrera 15 (calle 127 a calle 72)

Carrera 50 (Autopista Sur a calle 6, sector C.C. Carrera)

Carrera 60 (calle 26 a calle 72)

Calles 17 y 39 sur (entre carrera 7.ª y Av. Boyacá: sectores Restrepo, Ciudad Montes, La Alquería)

Calle 26 (carrera 7.ª a carrera 96i)

Calle 72 (carrera 7.ª a carrera 60)

Calle 116 (carrera 7.ª a Av. Boyacá)

Calle 170 (carrera 7.ª a Av. Boyacá)

Según el balance entregado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), hasta las 9:30 p. m. se contabilizaron 1.424.806 trayectos en bicicleta —el medio más utilizado durante la jornada—, 45.706 personas en patines, 417.972 caminantes y 6.198 usuarios en otras modalidades. En cuanto a la participación por género, 496.314 trayectos fueron realizados por mujeres y 1.398.368 por hombres, lo que evidencia una masiva movilización ciudadana incluso en condiciones climáticas adversas.

“La lluvia no fue un obstáculo. La ciudadanía demostró su compromiso con el espacio público, la movilidad activa y el deporte. Es una jornada que pasará a la historia por su espíritu colectivo y por la fuerza con la que Bogotá sigue rodando”, afirmó Katherine Amaya, asesora de la dirección del IDRD.

Cumplidas las 17 horas continuas de ciclovía, ahora resta esperar que la organización de los Récords Guinness avale los requerimientos y otorgue la distinción a la ciudad.

