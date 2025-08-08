Policía habla de la seguridad del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena

En la noche del 6 de agosto se registró una batalla campal en el Movistar Arena, donde iba a tocar el grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Continúan las reacciones por los disturbios durante el concierto de la banda argentina Damas Gratis, realizado el pasado 6 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Los hechos dejaron una persona fallecida y más de 20 personas lesionadas, en medio de enfrentamientos entre facciones de barras bravas de equipos de fútbol de la capital.

En contexto: La violencia que opacó una noche de concierto en el Movistar Arena

Los hechos generaron serias dudas sobre los protocolos de seguridad implementados por los organizadores del evento para proteger a los asistentes. También se cuestionan las medidas preventivas que las autoridades distritales omitieron, a pesar de las advertencias previas de líderes de barras sobre la organización del concierto y la masiva venta de boletas.

Lamentablemente, en medio de los disturbios y los enfrentamientos, las autoridades confirmaron el deceso de Sergio Luis Blanco Quintero, de 30 años, quien murió tras ser atropellado mientras buscaba resguardarse de varias personas que lo perseguían con armas blancas, según le confirmó su familia a El Espectador.

¿Qué dice la Policía?

Al respecto, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que señalan, entre otros puntos, que la seguridad del evento debía correr, exclusivamente, por cuenta de la organización.

“El evento, desarrollado por empresas privadas de entretenimiento, y conforme a la Sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, debía contar con servicios privados de vigilancia y control que garantizaran el normal desarrollo de la jornada cultural”, advierte el general Wharlinton Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía

Señalan, además, que, una vez fueron informados de los desmanes, la Policía desplegó una intervención institucional que tuvo como objetivo garantizar la evacuación del escenario ante la decisión de los organizadores de cancelar el evento por los desmanes y las situaciones de violencia exacerbada ocurridas dentro del recinto.

Finalmente, señalaron que las investigaciones para esclarecer las circunstancias puntuales del deceso avanzan en cabeza de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Bogotá. Por otro laso, anunciaron la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a varios de los asistentes. Para ello, los videos que circulan ampliamente en redes sociales son claves.

Buscan al conductor

Laura Valentina Chaparro Blanco, sobrina de Sergio Luis Blanco, señala que también acudió al concierto con su mamá. Cuenta que 20 minutos antes de iniciar el show, en la parte de atrás de la zona de platea (donde estaban) escucharon confrontaciones. Incluso hay videos en redes que muestran como un grupo musical sigue tocando, mientras una mujer amenaza con cuchillo a otros asistentes.

En medio del caos, llamó a Sergio sobre las 9:20 p.m. para saber si estaba bien. “Cuando me contestó, me dijo que no había ingresado”. Esa sería la última comunicación con su tío. Minutos después, recibió una llamada. Algo había pasado con Sergio. Salieron huyendo por una puerta de emergencia y en la calle 63 con carrera 30, lo vieron tirado sobre la acera, inconsciente y ensangrentado. “La amiga con la que estaba nos contó que venían corriendo para resguardarse, porque los venían persiguiendo con cuchillos. Intentaron cruzar la avenida. Ella alcanzó a pasar, pero una camioneta blanca, que nunca frenó, lo atropelló y siguió su camino”, relató.

Lo que la indigna es que una patrulla de la policía se negó a llevar a su tío a un hospital. Para ese momento Sergio estaba consciente. “Él insistía en que lo ayudaran y no lo dejaran morir”. Sin embargo, dice que pasaron al menos 40 minutos hasta que llegó una ambulancia y lo trasladó hasta la Fundación San José Infantil, a escasos 8 minutos. Tras varios intentos de reanimación, falleció.

Laura cuenta que, hasta ayer, el cuerpo de Sergio permanecía en Medicina Legal, donde tendrá que esperar hasta este viernes los resultados de la necropsia. Mientras tanto, una patrullera de la Policía de Tránsito se comunicó con ella y le indicó que solo han encontrado una sola cámara de un establecimiento, “pero se ve borrosa. A las demás cámaras, nos dijeron, no pudieron acceder al ser festivo y que toca esperar hasta el viernes”.

Sergio Luis Blanco Quintero era padre de una niña de 8 años. Lideraba procesos sociales como ‘Aguante Popular por la Vida’, que busca incentivar la paz entre hinchas. “Nosotros queremos garantías. Saber quién lo atropelló. Mira la tragedia que terminó por culpa de una mala gestión y garantías para las barras”, lamenta Laura.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.