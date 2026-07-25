Bogotá conmemora el Día de la Mujer Afrodescendiente reconociendo sus luchas y liderazgos

En Bogotá, este día se institucionalizó mediante el Decreto Distrital 295 de 2022, mediante el cual la ciudad reconoce las luchas y contribuciones de las mujeres negras y afrocolombianas que habitan la ciudad. Foto: Valentina Arango Correa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 25 de julio se celebra el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes. Una fecha que tiene como objetivo visibilizar y promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación.

Lea más: Condenan a 44 años de prisión a feminicida de Cecilia Santana, asesinada en 2024

En Bogotá, este día se institucionalizó mediante el Decreto Distrital 295 de 2022, mediante el cual la ciudad reconoce las luchas y contribuciones de las mujeres negras y afrocolombianas que habitan la ciudad.

Por ello, este sábado, más de 400 mujeres se reunieron en el Teatro al Parque (Santa Fe), donde la Secretaría de la Mujer reconoció a lideresas, organizaciones sociales, diseñadoras, artistas y ciudadanía, por sus aportes sociales, políticos, económicos y culturales a la construcción de Bogotá.

“El encuentro permitió reconocer su valor político y cultural y cuestionar los estereotipos que históricamente han discriminado a las mujeres por su identidad, su apariencia y sus prácticas culturales”, resaltó la entidad distrital.

Pero más allá de este reconocimiento, también se consolidó como un espacio para visibilizar las desigualdades que todavía enfrentan por la combinación del racismo y la discriminación de género. Esto con el fin de fortalecer la respuesta institucional frente a las barreras que afectan su participación y el ejercicio pleno de sus derechos.

Por ejemplo, entre enero de 2024 y junio de este año, la Secretaría de la Mujer brindó 6.575 atenciones a través de servicios de orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, prevención y atención de violencias, autonomía económica, formación, cuidado y participación. De estas, 1.421 se realizaron durante el primer semestre de 2026.

Las atenciones se brindaron mediante la Línea Púrpura Distrital, las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, las Casas de Justicia, los servicios de la Secretaría en el Sistema Distrital de Cuidado, Casa de Todas, hospitales y otras estrategias institucionales presentes en la ciudad.

Le puede interesar: Media Maratón, Pruebas Saber y caravanas: así será la movilidad este fin de semana

Mientras tanto, desde la Secretaría de Gobierno, a través de la Línea de Inversión Diferencial Étnica, invirtió COP 207 millones para el fortalecimiento del bienestar y la salud mental a 300 mujeres afrodescendientes con espacios de autocuidado y COP 456 millones para 60 mujeres y el fortalecimiento de su identidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.