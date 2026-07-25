Condenan a 44 años de prisión a feminicida de Cecilia Santana, asesinada en 2024

Blanca Cecilia Santana Porras tenía 58 años cuando fue asesinada en la vereda Río Frío, municipio de Tabio, Cundinamarca. Foto: Viviana Velásquez

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Dos años y dos meses tuvo que esperar la familia de Blanca Cecilia Santana Porras para sentir un alivio de justicia. El feminicida, Carlos Andrés Rivera Ruíz, fue declarado culpable por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. La condena, conocida el viernes 24 de julio, asciende a 44 años y Ruíz deberá pagar la pena en centro carcelario. La decisión judicial quedó en firme.

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Blanca Cecilia Santana Porras tenía 58 años. Desapareció a las 7:57 a.m. del domingo 19 de mayo de 2024, cuando realizaba sus caminatas habituales por la vereda Río Frío hacia el municipio de Tabio, Cundinamarca.

En un in memoriam, escrito por su hija Karen Martínez Santana para este diario, contó cómo ese día se empezó a inquietar porque su mamá no regresaba a casa. “Salimos hacia Río Frío a buscarla. En uno de esos tres recorridos mi hermano vio pasar al tipo. Cuando salió en noticias, él dijo: ‘Yo sí tenía esa cara superclara’”.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca demostró que Rivera Ruíz, luego de cometer el feminicidio, ocultó a un costado del río el cuerpo de Cecilia y huyó del lugar hacia una finca, donde se cambió de ropa. Ocho días después del crimen, el hoy condenado fue capturado por las autoridades.

Lo indignante para Karen fue enterarse de que este sujeto era un feminicida serial. Al momento de arrestarlo, la Policía Nacional encontró que tenía cinco órdenes de captura vigentes por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y deserción en los municipios de Bolívar y Medellín (Antioquia), Fusagasugá (Cundinamarca) y Quibdó (Chocó).

La Fiscalía determinó que, desde el 2019 al 2024, atacó y asesinó a, por lo menos, ocho mujeres. Por si no fuera poco, también registraba un ingreso al centro penitenciario y carcelario de Fusagasugá por el delito de acceso carnal violento, durante el 2015, quedando en libertad por vencimiento de términos. “El crimen de mi mamá se pudo haber evitado. ¿Cómo es posible que una persona, que ha matado por lo menos a ocho mujeres, esté libre como si nada?“, reclamó la hija de Cecilia.

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Karen quiere que su mamá, Blanca Cecilia Santana Porras, sea recordada como una mujer diligente, empática, que dedicó su vida a ayudar a la comunidad de Tabio cuando lo necesitaba. “Daba mensajes buenos y ayudaba a las personas a través de su tienda naturista. Esa persona que siempre estaba ahí para quien lo necesitara”, concluyó.

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