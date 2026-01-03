Bogotá despliega dispositivo especial para monitorear movilizaciones por Venezuela

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció despliegue para acompañar las movilizaciones a favor y en contra de la incursión norteamericana en Venezuela. Foto: EFE - Alcaldía de Bogotá

En medio de las reacciones que deja la incursión norteamericana a territorio venezolano, Bogotá es epicentro de movilizaciones a favor y en contra. Adicional, la capital es hogar de más de 600.000 migrantes venezolanos.

Ante el panorama, la Alcaldía de Bogotá anunció un despliegue para las protestas, así como la atención especial a la población.

Manifestaciones a favor y en rechazo de la incursión, es lo que se vive este sábado 3 de enero en la capital colombiana. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a lo ocurrido en el vecino país: “Ante la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela, es claro que hoy se abre una nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia. Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional”, señaló el mandatario capitalino.

Sobre la situación en Bogotá, ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes venezolanos de Colombia, señaló que la protección de la ciudadanía venezolana, tanto dentro de su país como en el exterior, “es una prioridad”. Y agregó: “Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”.

Dispositivo especial

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que, desde la Alcaldía de Bogotá, han desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes de representación diplomática de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad.

“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana”, señaló el mandatario.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, indicó: “nuestros equipos están desplegados y acompañando las sedes diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos y hacemos permanente monitoreo sobre probables movilizaciones. Estaremos muy atentos a cualquier situación que se pueda presentar. Hacemos un llamado para mantener la calma y la convivencia pacífica”.

Población venezolana en Bogotá

Para finales del 2023, la Alta Consejería de Asuntos Migratorios registró un total de 614.974 venezolanos en la ciudad, cerca del 51 % son mujeres. Desde el inicio de la diáspora, han nacido 27.000 “nuevos bogotanos”, hijos de migrantes que, al nacer aquí, obtienen automáticamente la nacionalidad colombiana. Eso, al menos, en cifras oficiales. De este total, 454.884 personas cuentan con PPT (Permiso por Protección Temporal). Por otro lado, hablamos de una población joven, pues el 69 % son menores de 29 años.

En materia económica el 70% está empleado y 10% estudiando. El 97% de los migrantes en Bogotá vive en renta y en Soacha esta cifra llega al 99,86 %. El 36 % de la población migrante en Bogotá está afiliado al sistema de salud (son 215.652 personas) y las localidades en donde vive más población migrante venezolana son: Suba (16,2 %), Kennedy (15,6 %), Ciudad Bolívar (10 %), Engativá (8,9 %), y Bosa (8,9 %).

La Personería de Bogotá también rindió su informe a finales de 2023, haciendo énfasis en las condiciones de derechos humanos de las mujeres. El ente realizó 200 encuestas a mujeres migrantes, donde halló que el 78% están rezagadas a trabajos del hogar, siendo esta la brecha más grande. Además, un 73% dijo depender del trabajo informal y el 13% de apoyos de personas o entidades. La salud es el otro reto. Por cada 100 mil habitantes nacidos vivos, 67,9 mujeres venezolanas fallecen durante o después del parto. El 59% de encuestadas dijo que los ingresos de su hogar no alcanzan para suplir las tres comidas diarias y el 18%, que la atención en temas anticonceptivos fue insuficiente.

