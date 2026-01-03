Logo El Espectador
Bogotá

Protestas en la embajada de Estados Unidos y otros puntos en Bogotá

Desde el medio día de este sábado 3 de enero, se reportan movilizaciones en tres puntos de la ciudad.

Redacción Bogotá
03 de enero de 2026 - 06:44 p. m.
Foto: Archivo Particular
En la capital colombiana comienzan a verse las reacciones a la incursión militar desarrollada por Estados Unidos en Venezuela, la madrugada de este 3 de enero y que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Bogotá, que agrupa más del 60 % del total de migrantes venezolanos del país, es epicentro de movilizaciones en varios puntos, incluyendo la embajada norteamericana.

Según los reportes, las manifestaciones se desarrollan tanto en apoyo como en rechazo de lo ocurrido en horas de la madrugada en el vecino país. Sobre las 12:30 se reportó presencia de manifestantes en la calle 26, en inmediaciones a la embajada estadounidense, lo que generó alteraciones a la movilidad.

“Se registra aumento de manifestantes y un bloqueo intermitente de la Cll. 26 en sentido occidente oriente. Actualmente la movilidad fluye con normalidad. Se prevé que el grupo se movilice hacia el consulado de Venezuela”, informó la secretaría de Gobierno.

Los equipos de diálogo de la Secretaría de Gobierno atienden tres puntos de movilizaciones:

  • Embajada de EE. UU. (Teusaquillo)
  • Plaza de Bolívar (La Candelaria)
  • Plazoleta de Lourdes (Chapinero)

Los servicios de movilidad del Distrito indicaron que los manifestantes iniciaron el desplazamiento en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 48, sentido Occidente - Oriente. Como rutas alternas, recomiendan tomar la Av. Esperanza Carrera 50.

Por su parte, Transmilenio informó desvíos en las siguientes rutas TransMiZonal: A127, A319, K505, L149 y T40.

Alcaldía de Bogotá se pronuncia

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que, desde la Alcaldía de Bogotá, han desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes de representación diplomática de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad.

“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana”, señaló el mandatario.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Olegario (51538)Hace 10 minutos
Están aburridos los zurdos cómplices del dictador Maduro. Ni sátrapas de derecha ni de izquierda, y todos tan contentos.
Jesús Vargas(0u41y)Hace 17 minutos
Hay muertos, ellos no preguntan sobre sus ideas ideológicas, todos caen. La situación de Venezuela no debe verse con alegría, porque hace parte de una guerra psicológica y mediática. Más que buscar el bienestar del pueblo, lo que se persigue es el control de sus riquezas y su posición estratégica. La manipulación, la división interna y el desgaste social son herramientas para justificar la intervención. Al final, quienes sufren no son los poderosos, sino el pueblo venezolano.
Dion Casio(66071)Hace 30 minutos
GRINGOS HPs, OJALÁ SE LES ACTIVE EL YELLOWSTONE y queden como JAPÓN AL TÉRMINO DE LA GUERRA esperando ser great again cuando la tierra sea de nuevo PANGEA .
